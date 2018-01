Lørdag kveld lokal tid var det klart for jackpot i Powerball-lotteriet. Etter trekningen var det klart at én kupong solgt i New Hampshire hadde alle tallene rett. Vinneren kan glede seg over å ha blitt 570 millioner dollar rikere – noe som tilsvarer 4,6 milliarder kroner.

I lotteriet Mega Millions var det trekning fredag, og jackpoten her tilsvarte 3,6 milliarder kroner.

Begge premiebeløpene forutsetter at vinnerne går med på å fordele premiene over en periode på 29 år. Ønsker de i stedet å få alle pengene på en gang, blir summene betraktelig mindre – Powerball-vinneren må i så fall nøye seg med «bare» 358,5 millioner dollar.