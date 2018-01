Kongelig arrestordre: Saudiske prinser i fengsel for ulovlig demonstrasjon

Den svært sjeldne og ulovlige demonstrasjonen ble gjennomført i det historiske kongepalasset Qasr a-Hokm, i hovedstaden Riyadh, rapporterer saudiske medier.

Prinsene protesterte mot et kongelig dekret som gjør slutt på at staten betaler vann- og strømregningene til alle medlemmer av kongefamilien. I tillegg krevde demonstrantene økonomisk kompensasjon for at en av deres fettere er dømt til døden, skriver nyhetsbyrået Reuters med sitat fra nettstedet Sabq.org., som ikke oppgir den dødsdømtes navn.

De 11 ble informert om at deres krav var uakseptable, men de nektet å fjerne seg fra slottet. Det ble da utstedt kongelig arrestordre, og en militær enhet gikk til aksjon.

Prinsene ble ført til fengselet Al-Ha’ir sør for hovedstaden, der de vil bli holdt frem til straffesaken mot dem starter.

Mektig kronprins styrker sin stilling

De kongelige gardistene som stanset demonstrasjonen og foretok arrestasjonene, tilhører en militær enhet på mer enn 5000 mann som ifølge Sabq.org er knyttet til kronprins Mohammed (32), sønn av kong Salman (81).

Mohammed bin Salman leder en reformkampanje i landet, som blant annet retter seg mot korrupsjon i høyere samfunnslag. Flere titall medlemmer av kongefamilien, ministre og andre innflytelsesrike personer i Saudi-Arabia ble pågrepet i 2017.

Begrunnelsen var mistanker for korrupsjon, men analytikere har påpekt at pågripelsene også har styrket posisjonen til den mektige kronprinsen. Menneskerettighetsorganisasjoner har også vist til at situasjonen for opposisjonelle i landet er blitt forverret under kong Salman og hans sønns styre.

Fakta: MOHAMMED BIN SALMAN Mohammed bin Salman (MBS) er minister for økonomisk utvikling og lanserte i fjor det økonomiske programmet Visjon 2030, som han sier skal reformere Saudi-Arabia og gjøre det mindre avhengig av oljen alene. Kvinner skal få lov å kjøre bil slik at flere av dem kan komme inn i arbeidsstyrken. MBS planlegger også å etablere verdens største investeringsfond. Som forsvarsminister regnes MBS som en pådriver for Saudi-Arabias krigføring i Jemen i kampen mot houthiene, som saudiene mener støttes av Iran. Krigen har utviklet seg til en humanitær katastrofe.

Slutt på store frynsegoder

Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, men får ifølge prognoser et budsjettunderskudd på nærmere 420 milliarder kroner i 2018, skriver Reuters. For å bedre statens økonomi etter fall i oljeprisen, forsøker myndighetene anført av kronprins Mohammed å legge til rette for andre inntektskilder. Samtidig innføres nye skatter, og det kuttes i subsidier, også slike som de kongelige har nytt godt av.

De 11 demonstrantprinsene under ledelse av en kongelig person med initialene S.A.S., ville altså angivelig ikke ville finne seg i å bære sin del av de økonomiske byrdene.

– Men alle er like for loven, og enhver som ikke følger reguleringer og instrukser vil bli stilt til ansvar, uansett hvem han er, kommenteres det på Sabq.org, som har tilknytning til landets myndigheter.

Mohammed bin Salman har tidligere gjort det helt klart i TV-intervjuer at ingen i Saudi-Arabia skal slippe å betale for tjenester som vann- og strømforsynding, uansett hvor høy posisjon og status de måtte ha i samfunnet, skriver Arab News.