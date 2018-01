Mann død etter eksplosjon ved T-banestasjon utenfor Stockholm

En politipatrulje varslet om eksplosjonen klokken 11.07 søndag formiddag. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor eksplosjonen skjedde. Ambulanser og flere politipatruljer ble sendt til området, og saken etterforskes nå som en drapssak, heter det i en pressemelding fra politiet.

– Politipatruljen har funnet en skadet person etter det man tror var en eksplosjon. Etter å ha snakket med en som var sammen med den skadede, kommer det frem at eksplosjonen ble forårsaket av en ting på bakken, sier Sven-Erik Olsson i politiet til Aftonbladet like etter eksplosjonen.

Klokken 14.15 opplyste politiet at en mann døde av skadene han fikk i eksplosjonen.

Gjenstanden eksploderte da mannen, som var i 60-årene, plukket den opp fra bakken. En kvinne i 40-årene som var sammen med mannen, er også kjørt til sykehus, skriver Expressen. Hun skal ikke være alvorlig skadet.

Avisen skriver at politiet mistenker at tingen er en håndgranat, et våpen som ofte brukes i kriminelle miljøer i Sverige. Vårby er betegnet som et såkalt «utsatt område» der kriminaliteten er høy og som «karakteriseres av en lav sosioøkonomisk status der kriminelle har en innvirkning på lokalsamfunnet».

Det er foreløpig ikke kjent hvor sprengladningen kom fra, eller hvem som eventuelt står bak.