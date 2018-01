Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal møte USAs mektige sikkerhetspolitiske trio denne uken i Washington. Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, forsvarsminister Jim Mattis og utenriksminister Rex Tillerson ruller alle ut den røde løperen for Søreide. Hun skal også møte representanter for Kongressen, inkludert lederen for Representantenes hus, Paul Ryan.

– USA er vår viktigste allierte. Forholdet er grunnleggende viktig for oss, sier utenriksministeren til Aftenposten.

Forsvars- og sikkerhetssamarbeidet er det viktigste utgangspunktet, sier hun.

– Men det er langt bredere enn det. Det er tett samarbeid og dialog på alle nivå. Diskusjonene vil også omhandle flere aktuelle saker, inkludert utviklingen i Russland og ferske inntrykk fra to dager i Midtøsten.

Fakta: Ine Eriksen Søreide (41) Utenriksminister fra høsten 2017. Forsvarsminister 2013–2017. Stortingsrepresentant for Høyre siden 2001. Har vært leder i forsvars- og utenrikskomiteen og av kirke-, utdannings og forsvarskomiteen på Stortinget. Leder av Unge Høyre 2000–2004. Utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. Gift med Øystein Eriksen Søreide. Han er bydelsdirektør i Grorud bydel i Oslo. Han har også vært byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Søreide kommer til USA etter et besøk i Israel, der hun har møtt med Benjamin Netanyahu og palestinske ledere. Hun svarer på spørsmål fra Aftenposten via e-post.

En høy stjerne

Søreide er en person med stor troverdighet i det sikkerhetspolitiske miljøet i Washington, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

– Hun har veldig høy standing i de miljøene vi har kontakt med. Det har vært tilfellet helt fra starten av som forsvarsminister. Da hun ble utnevnt til utenriksminister ble det sett på med veldig positive øyne i Washington, sier Melby.

Også på NATO-hovedkvarteret i Brussel har den norske statsråden gjort seg bemerket.

– Når Søreide snakker er det ikke drøvtygging som kommer ut, men gode egne analyser. På møter i Det nordatlantiske råd er hun også svært imponerende og har en strålende engelsk. Hun er bedre enn de aller fleste, sier en NATO-kilde til Aftenposten.

En annen kilde, som også kun kan uttalte seg anonymt, sier det er en «sterk oppfatning om at Søreide er en av stjernene blant NATOs ministre».

– Norge har hatt gode utenriksministre før, men hun er i en særstilling, sier diplomaten.

Da USAs forsvarsminister Jim Mattis deltok på sitt første møte i alliansen, skal han ha tatt frem papir og begynt å notere mens Søreide snakket.

– Han satt ganske stiv i stolen frem til dette, men livnet til og var åpenbart interessert og ville ha et bilateralt møte for å diskutere mer. Det var en umiddelbar suksess.

Den pensjonerte generalen Mattis har bakgrunn fra marinekorpset, og kildene viser til at han kjenner europeisk sikkerhetspolitikk godt. Han hadde vært i Norge flere ganger som offiser, før han ble minister.

Skal diskutere Nord-Korea

Søreide, som var forsvarsminister frem til oktober, har en tettpakket agenda i USA. Fra Washington skal hun videre til New York for å møte FNs generalsekretær António Guterres. Den anspente situasjonen på Koreahalvøya er blant de viktigste temaene hun skal diskutere.

– Trusselen som Nord-Korea utgjør mot både regional og internasjonal sikkerhet vil bli et viktig tema under samtalene i Washington, i møtet med FNs generalsekretær og under Nord-Korea-møtet i Vancouver i Canada neste uke. Det er viktig å opprettholde presset for å finne en politisk løsning, sier Søreide.

Neste uke skal utenriksministeren og Tillerson møtes igjen i Vancouver, der de skal diskutere situasjonen på Koreahalvøya med kolleger fra en rekke andre land. Møtet er et forsøk på å få i gang forhandlinger med Kim Jong-uns stadig mer isolerte regime. Utenriksministrene skal også vurdere effekten av de stadig strengere sanksjonene som er blitt innført mot nordkoreanerne.

Et av de uoffisielle møtene mellom nordkoreanske representanter og amerikanere fant sted i Oslo i fjor vår. En representant for det amerikanske utenriksdepartementet «snek seg stille inn» og møtte med en nordkoreansk seniordiplomat, ifølge Suzanne diMaggio, som var en av de amerikanske forhandlerne.

Eriksen Søreide vil ikke si noe mer om Norges rolle i forhandlingene fremover.

– Fra norsk side kommenterer vi ikke på eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsprosesser, sier utenriksministeren.

En ny generasjon utenrikspolitikere

På møtene i Washington bør Søreide formidle bekymring for den usikkerheten Trump skaper om NATO og annet internasjonalt samarbeid til Trumps statsråder, mener forsker Melby:

– Trumps nye sikkerhetsstrategi legger lite vekt på samarbeid og verdifellesskap. Dette burde bekymre Norge. Det er vel lite hensiktsmessig å forsøke å formidle dette til Trump selv. Men de som er rundt presidenten er trolig mer mottagelig for et slikt budskap. Jeg går ut fra at Tillerson og Mattis har fått høre dette ganske mange ganger allerede, sier Melby.

Norge har generelt et stabilt og ukomplisert forhold til USA, et forhold som vedlikeholdes fortløpende av diplomatene, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er tilknyttet UiB men nylig har vært gjesteforsker ved Stanford University.

– Så lenge Trump innser verdien av allianser – at de multipliserer amerikansk makt, så er vi trygge. Og det synes Trump nå å gjøre, i alle fall med hensyn til NATO, sier Mjelde.

Han ser likevel tegn til bekymring som han mener Søreide og andre europeere må være bevisst.

– Det er en utfordring for alle europeere at det nå har vokst frem en ny generasjon utenrikspolitikere i USA som ikke uten videre ser den fulle verdien av den transatlantiske alliansen, sier forskeren.

Mjelde minner om at alle de tre siste amerikanske presidentene har hatt fokuset sitt på Midtøsten og Asia.

– Det er rimelig. Men derfor er det viktig at USAs og NATOs forsvarskapasitet i Europa ikke forvitrer om situasjonen endrer seg dramatisk her.