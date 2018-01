Wiens nyttårsbarn møtt med hets

Årsak: Hun og familien er innvandrere.

Som i Norge er det tradisjon for at nasjonale og lokale aviser i Østerrike markerer det nye året med en glad-sak om årets nyttårsbarn.

Men Asel Tamgas start på livet ble umiddelbart ingen glad-sak. Det sørget flere hundre skrev rasistiske og hetsende kommentarer for.

«Jeg håper på krybbedød», lød en av kommentarene på avisen Heutes Facebook-post om nyttårsbarnet. En annen skrev: «deporter dette avskummet umiddelbart». En annen nettbruker skrev: «Har kvinnen kreft? Hvofor skulle hun ellers gå med sjal?»

De styggeste kommentarene er nå fjernet, og avisen skal ifølge New York Times undersøke om landets lover er brutt.

Ny dimensjon av hat

Kommentarene har sjokkert og opprørt mange i Østerrike. Som et svar lanserte Caritas, en katolsk veldedighetsorganisasjon som jobber med flyktninger og innvandrere, en motkampanje for å støtte barnet og foreldrene Naime og Alper Tamga.

– Bare timer etter fødselen, har denne flotte jenta måttet oppleve en utrolig bølge av hatefulle kommentarer. Dette er en ny dimensjon av netthat som angriper et uskyldig barn.

Det skriver Klaus Schwertner i Caritas i en Facebook-post der folk oppfordres til å støtte familien. Mandag hadde Facebook-posten over 31.000 støttende kommentarer og lykkeønskninger.

Presidenten grep inn

I helgen så Østerrikes president, Alexander Van der Bellen seg nødt til å gripe inn mot hatet i en melding på Facebook. Der ønsker han nyttårsbarnet velkommen minner alle som har skrevet rasistiske kommentarer at «alle mennesker er født frie og har samme verdighet og rettigheter».

Men ulikt presidenten, har det vært stille fra Østerrikes nye regjering, skriver The Telegraph. Rett før jul inviterte valgets vinner i 2017 Sebastian Kurz (31) fra Det konservative Folkepartiet (ÖVP) det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (FPÖ) med i regjering.

Partiene ble blant annet valgt på bakgrunn av at de ville føre en tøffere linje mot innvandring. Nettopp innvandring har vært et av de sentrale temaene i Østerrike etter at nærmere 150.000 har søkt om asyl i landet siden flyktningkrisen startet i 2015.