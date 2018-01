Trump ga ordre om å sparke etterforsker. Da truet toppjuristen i Det hvite hus med å si opp.

President Donald Trump beordret toppadvokaten i Det hvite hus til å gi spesialetterforsker Robert Mueller sparken i juni i fjor. Det meldte The New York Times torsdag kveld.

Trumps juridiske rådgiver Don McGahn nektet imidlertid å gi etter for presidentens krav og ville ikke be justisdepartementet sparke granskeren. Han sa at han heller ville gå av. Den oppsiktsvekkende nyheten fra The New York Times er basert på fire anonyme kilder. McGahn skal ha sagt at det ville ha «katastrofale følger» for Trump-regjeringen om han gjorde som presidenten ba ham om.

McGahn er en erfaren advokat som har jobbet med finansiering av republikanernes valgkampanjer i lang tid. Ifølge New York Times var han juridisk rådgiver for Trump under presidentvalgkampen og har vært involvert i mange av de viktigste avgjørelsene presidenten har tatt, som å sparke tidligere FBI-direktør James Comey.

Spesialetterforsker Mueller har nå intervjuet mange av presidentens nåværende og tidligere medarbeidere. Det er i løpet av disse intervjuene at Mueller har fått vite om Trumps oppsigelsesordre i fjor sommer, skriver avisen.

Blant dem som nå er intervjuet er justisminister Jeff Sessions og CIA-direktør Mike Pompeo.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Åpner for mer spekulasjon

Nyheten om at Trump prøvde å fjerne Mueller gir vann på mølla for dem som mener at presidenten med overlegg forsøkte å stanse etterforskningen av seg selv. Det mener noen indikerer at presidenten kan ha begått «obstruction of justice» – altså å motarbeide rettsvesenet med vilje.

Det har nå kommet frem at presidenten la press på eller ville fjerne minst tre personer knyttet til Russlandsetterforskningen i løpet av det første halvåret han var i Det hvite hus:

Justisminister Jeff Sessions: Sessions erklærte seg inhabil i etterforskningen i mars, noe som gjorde Trump rasende. Justisministeren kontrollerer FBI, som har ansvar for etterforskningen. Det kom nylig frem at Don McGahn, toppadvokaten i Det hvite hus, forsøkte på vegne av Trump å overtale Sessions til å la være å trekke seg.

Sessions erklærte seg inhabil i etterforskningen i mars, noe som gjorde Trump rasende. Justisministeren kontrollerer FBI, som har ansvar for etterforskningen. Det kom nylig frem at Don McGahn, toppadvokaten i Det hvite hus, forsøkte på vegne av Trump å overtale Sessions til å la være å trekke seg. FBI-sjef James Comey: To måneder etter at Sessions trakk seg fra saken, ga Trump FBI-sjef James Comey sparken. På det tidspunktet var det Comey som hadde øverste ansvar for etterforskningen. Trump sa selv i et intervju etterpå at Russlandsetterforskningen var årsaken til at Comey fikk sparken.

To måneder etter at Sessions trakk seg fra saken, ga Trump FBI-sjef James Comey sparken. På det tidspunktet var det Comey som hadde øverste ansvar for etterforskningen. Trump sa selv i et intervju etterpå at Russlandsetterforskningen var årsaken til at Comey fikk sparken. Spesialetterforsker Robert Mueller: Kort tid etter at Comey ble oppsagt ble det oppnevnt en spesialetterforsker som overtok granskingen. Det var altså Robert Mueller, og ifølge The New York Times skal altså Trump ha beordret ham oppsagt i juni.

Kort tid etter at Comey ble oppsagt ble det oppnevnt en spesialetterforsker som overtok granskingen. Det var altså Robert Mueller, og ifølge The New York Times skal altså Trump ha beordret ham oppsagt i juni. Visedirektør Andrew McCabe: I tillegg til disse tre skal presidenten ha forsøkt å fjerne visedirektør i FBI Andrew McCabe. Det skal han ha gjort ved å få Sessions til å legge press på Comeys arvtager, Christopher Wray. Men Wray nektet, og truet med å si opp, ifølge nettstedet Axios.

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Har du mistet kontrollen over hvilke forbindelser Trumps betrodde menn har hatt til Russland? Her får du oversikten:

Trump inn til intervju?

Presidenten sa denne uken at han ville la seg intervjue av Robert Mueller dersom hans advokater ikke rådet ham mot det. Uttalelsene fra Trump kom etter at flere medier rapporterte at Mueller nå ønsker å prate med presidenten om kort tid.

Flere av dem som tidligere var blant Trumps nærmeste medarbeidere samarbeider nå med etterforskerne. En av dem er Michael Flynn, generalen som var nasjonal sikkerhetsrådgiver i drøye tre uker før han måtte gå av. Flynn er tiltalt for å ha løyet til FBI. FBI har også tatt ut tiltale mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og to andre medarbeidere.

Mueller skal også intervjue den avsatte sjefstrategen Steve Bannon denne uken, ifølge Axios.

Trump og Bannon har ligget i offentlig konflikt med hverandre etter at den tidligere sjefstrategen ble sitert på skarpe utsagn i boken «Fire and Fury».