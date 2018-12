Pavens økonomisjef kjent skyldig i seksuelle overgrep mot to korgutter. Men det får ikke nyhetsmediene i Australia rapportere.

En enstemmig jury fant kardinal George Pell skyldig, men en kjennelse fra domstolen i Melbourne forbyr landets medier å gjengi hans navn eller noen som helst detaljer fra saken.

«Sensurert» står det med hvit skrift på en svart ramme over mesteparten av forsiden på torsdagsutgaven til den australske avisen The Herald Sun, som kommer ut i Melbourne i delstaten Victoria.

«Verden leser om en viktig sak som er relevant for oss viktorianere. The Herald Sun er forhindret fra å publisere detaljer om denne viktige hendelsen. Men stol på oss, det er en historie du fortjener å lese», heter det i teksten på forsiden.

Les også: Australia sikter kardinal for seksuelle overgrep og voldtekt

The Herald Sun

Kan straffes for omtale av saken

Rettssaken mot mannen som inntil denne uken var Vatikanets tredje viktigste mann, kardinal George Pell (77), har i lang tid opprørt Australia. Pavens finanssjef reiste i juni 2017 tilbake til hjemlandet for å stå til rette for en tiltale om seksuelt misbruk av to korgutter mens han var erkebiskop i Melbourne på 1990-tallet.

Tirsdag fant en jury i Melbourne kardinal Pell skyldig i seksuelt misbruk av de to guttene. Straffeutmålingen skjer først når en appelldomstol har sagt sitt om saken i løpet av neste år.

Og i påvente av dette har domstolen i Melbourne gitt mediene i landet streng ordre om at det er forbudt og straffbart å gjengi noen som helst detaljer fra dommen eller omstendighetene i saken. Dette skal ifølge domstolen hindre partiskhet og forhåndsdømming.

– Gammeldags hindring av pressefriheten

Avisen The Sunday Morning Herald beklager også at de ikke får bringe detaljer om saken.

«En høyprofilert person ble tirsdag domfelt for alvorlig kriminalitet, men vi har ikke mulighet til å rapportere om vedkommendes identitet på grunn av en kjennelse om referatforbud», heter det i en artikkel.

I en kommentarartikkel på forsiden av Sydney-avisen Daily Telegraph blir kjennelsen om sensur kritisert som «en gammeldags hindring av pressefriheten i en verden som er digitalt sammenkoblet». Redaktørene gjør det klart at de allerede har tatt «steg for å bekjempe forbudet».

I Australia er slike rettslige ordrer ganske vanlig, og benyttes for at detaljer som kommer frem i rettssaker ikke skal spres i offentligheten. Argumentet som brukes er at dette skal hindre at opinionen blir farvet av pressedekning.

Ifølge den australske storavisen The Australian har slike sensurkjennelser økt de siste årene.

– Tøvete og uhørt

– Et tøvete og uhørt grep som det vil være vanskelig å overholde i dagens digitale tid, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

– Det finnes mange eksempler på at norske dommere legger begrensninger i omtale av saker som gjelder seksuelle overgrep, men dette skjer for å beskytte ofrene. Et referatforbud i Norge vil sjelden innebære forbud mot å publisere navn på domfelt eller å publisere detaljer og hovedtrekkene i saken, sier han. Jensen viser til at dommerne ofte viser til at pressen har et eget etisk regelverk.

– I saken fra Australia sitter man igjen med et inntrykk av at dommerne helst vil verne kardinalen fra omtale, fastlår Jensen.

DANIEL MUNOZ / Reuters

Enstemmig jury

Den amerikanske nettpublikasjonen The Daily Beast var en av de første til å rapportere om dommen, og australske lesere har hittil måtte ty til utenlandske nettsteder for å finne nyheter om domfellelsen av Pell.

Ifølge The Daily Beast var det en enstemmig jury som etter tre dager med rådslagning og vurdering kom frem til at Pell er skyldig i tiltalen.

Tidligere i år måtte en annen jury gi opp å komme frem til enighet, og saken ble derfor sendt videre til ny vurdering.

Pell nektet straffskyld og erklærte seg «ikke skyldig» da rettssaken mot ham gikk i Melbourne.

Anklaget for overgrep på 70-tallet

Ifølge The Daily Beast startet George Pell sin karriere som prest i Australia i 1966. Han ble ordinert som biskop i 1987.

Pave John Paul II utpekte ham til erkebiskop i Melbourne i 1996. I 2014 ble han så tilkalt av pave Francis for å bli økonomisjef i Vatikanet. Tidligere denne uken ble han kastet ut av pavens innerste sirkel som følge av straffeprosessen mot ham.

Tidligere er Pell anklaget for overgrep mot gutter helt tilbake til tiden som ung prest på 1970-tallet. Han har nektet for alle anklager mot ham.