Da Emili Espinoza endelig fikk mulighet til å få tak i sin tre år gamle sønn Elvis gjennom en videosamtale på telefon, kjente ikke den lille gutten henne igjen. Moren har ikke sett ham, eller de to andre barna sine, siden hun flyktet fra hjemlandet Venezuela for seks måneder siden.

Hun prøver å minne ham på bananene med sjokoladetrekk som hun pleide å kjøpe til ham i et håp om å vekke hukommelsen hans, men gutten er for ung til å forstå.

Elvis insisterer på at den 28 år gamle kvinnen som stirrer på ham gjennom telefonskjermen ikke er moren hans, men at det er den unge kvinnen som tok vare på ham den ettermiddagen, og som nå sover noen meter unna, som er det.

Ivan Valencia, AP / NTB scanpix

Må forlate barna

Espinozas situasjon er ikke unik. I likhet med tusenvis av andre venezuelanske flyktninger, i det FN kaller den største utvandringen av mennesker i Sør-Amerikas moderne historie, måtte hun ta en hjerteskjærende avgjørelse: å forlate landet uten de tre barna.

Hun hadde ikke penger nok til å ta dem med seg, og visste ikke hvilke utfordringer hun ville møte i nabolandet Colombia. Derfor etterlot hun dem hos broren, i håp om å tjene nok i nabolandet til å brødfø dem, og etter hvert gjenforenes.

Det er et mønster som gjenspeiles i andre flyktningsituasjoner rundt hele verden, fra Mellom-Amerika, Karibia og Asia: overhodene i familien flykter med et håp om at familien snart vil følge etter. Resultatet blir splittede familier. Konsekvensene kan bli alvorlige.

Ivan Valencia, AP / NTB scanpix

2,3 millioner flyktninger

Omtrent 2,3 millioner venezuelanere har flyktet på grunn av inflasjon og en vedvarende mangel på mat og medisiner de siste tre årene, melder FN. Rundt en million av dem har endt opp i Colombia, etter lange reiser med buss eller til fots.

73 prosent av mer enn 250.000 flyktninger som deltok i en undersøkelse foretatt av Colombias myndigheter svarte at de har etterlatt familie i Venezuela.

I en mindre undersøkelse, foretatt av den humanitær organisasjon IRC, svarte 52 prosent av 312 nylig ankommede flyktninger fra Venezuela at de hadde blitt separert fra minst ett barn som de vanligvis bodde med.

Fakta: Situasjonen i Venezuela Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. I juli i fjor gjennomførte Maduro et omstridt valg av en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen hadde kontrollert siden valget i 2015. Maduro ble gjenvalgt i mai i år. Gjennomføringen av presidentvalget ble sterkt kritisert av en rekke vestlige land. (NTB)

Ivan Valencia, AP / NTB scanpix

– Tallene på familier som blir splittet og foreldre som blir separert fra barna sine er sjokkerende, mener Marianne Menjuvar, direktør for IRC i Venezuela og Colombia.

– Dette er mennesker med flere traumer, og separasjon fra familien blir enda et.

Prisene steg 1,37 millioner prosent

Den årlige inflasjonen har nå passert 1,37 millioner prosent, og beregninger fra Det internasjonale pengefondet spår at raten kan komme til å passere 4,3 millioner prosent innen slutten av året, melder Newsweek.

Forrige måned, etter at Maduro annonserte sin sjette økning av minstelønn i 2018, steg prisen på en kopp kaffe med 285.614 prosent.

Fra oktober til november var prisveksten på 144 prosent. Fortsetter denne trenden spår Pengefondet at inflasjonen vil ligge på 10 millioner i 2019.

CARLOS GARCIA RAWLINS, Reuters / NTB scanpix

Med prisvekst som denne er det svært vanskelig for både betalings-, arbeids- og finansieringsmarkedene å fungere.

Utlån fra en bank i dag vil være omtrent verdiløst om noen uker, avhengig av renten.

På lønningsdagen vil man bruke opp alle pengene umiddelbart, ettersom det er bedre å eie en sekk med poteter enn noen sedler som forringes i verdi for hver dag som går.

Ingen er interessert i å spare penger til senere bruk eller investeringer.

Flere dager uten mat

Espinoza, som er enslig mor, har hatt mange forskjellige jobber i Venezuela. Hun forteller at barna hennes først tryglet henne om å ikke dra da det først ble foreslått, men at mangelen på mat ble for stor. Noen ganger kunne de gå to eller tre dager uten å spise.

Ivan Valencia, AP / NTB scanpix

Da hun en måned senere spurte om å få dra for å jobbe igjen, ga hennes eldste sønn henne tillatelse. Da lovet hun dem å sende nok penger til å kunne spise pizza én gang i uken, og forhåpentlig få julepresanger.

Hun dro så til Colombia, der hun fant arbeid på en restaurant i Bogota. I mellomtiden bor barna med hennes 30 år gamle bror, en sykepleier uten egne barn. De tilbringer også mye tid med en 62 år gammel nabo, Maria Cuaro. Cuaros barnebarn har allerede flyktet landet.

Fernando Llano, AP / NTB scanpix

Vil gjenforenes til jul

Selv om det yngste barnet, Elvis, ikke har like lett for å huske moren, er hukommelsen til de to eldste god.

– Jeg tok farvel, og siden den gang har jeg ikke sett henne, forteller åtte år gamle Solgreidy.

Hun, Elvis, og storebror Greider, har samlet seg rundt telefonen for å få et glimt av moren på den lille skjermen.

Espinoza forteller at hun har tjent nok penger i Colombia til å forsikre seg om at barna hennes får spise hver dag. Nå er målet hennes å spare nok penger til å betale for en bil, slik at hun kan gjenforenes med barna og broren før jul.

I mellomtiden holder hun motet oppe med korte videosamtaler.

Fernando Llano, AP / NTB scanpix

Et humanitært jordskjelv

Fredag spådde FN at rundt 5,3 millioner venezuelanere vil ha flyktet landet innen slutten av 2019.

– Vi står overfor et humanitært jordskjelv, fortalte Eduardo Stein, FNs representant i Venezuela, til pressen i Genève.

I august forlot så mange som 18.000 venezuelanere landet daglig, men tallet har nå falt til 5000.

Filippo Grandi, FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR), fortalte reportere at årsakene til utvandringer varierte mellom «ren sult, til vold og mangel på sikkerhet». FN ber nå om 738 millioner dollar til å hjelpe flyktningene og landene som tar dem imot.