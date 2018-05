Palestinas president, Mahmoud Abbas, fordømmer Israels «massakre». Han avviser enhver form for amerikansk fredsmegling. Det melder nyhetsbyrået AFP mandag kveld.

Minst 52 palestinere er blitt drept, og 2400 palestinere er blitt skadet etter at de ble truffet av israelske kuler ved Gazas grense mandag.

Ved 18-tiden mandag kveld viste flere internasjonale medier til Gazas helsemyndigheter til at 52 palestinere er blitt drept av Israels beskytning på Gaza. Åtte var barn under 16 år, uttaler Riyad Mansour, palestinernes FN-utsending, skriver NTB.

Helsesystemet er i ferd med å kollapse på Gaza. Det melder delegasjonen til den internasjonale Rødekors-kommitten i Israel og de okkuerte palestinske områdene på Twitter.

Trump om åpningen av USAS ambassade i Jerusalem: – En stor dag for Israel

Rundt 40.000 demonstranter har strømmet mot grensemuren og er blitt stanset med tåregass og israelsk beskytning. Demonstrasjonen der har nå pågått i seks uker, og det er ventet at den vil nå sitt klimaks mandag og tirsdag.

Blant de drepte er en 14 år gammel gutt og en mann som satt i rullestol. Sistnevnte skal ha blitt avbildet da han skjøt med en sprettert.

Khalil Hamra / AP/NTB scanpix

– Vi fordømmer på det sterkeste disse grusomhetene begått av israelske okkupasjonsstyrker og deres massive bruk av makt mot sivile som har utøvd sin rett til å demonstrere fredfullt – og de har demonstrert fredfullt, sa palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour mandag ettermiddag.

En talsmann for den palestinske regjeringen, Yusuf al-Mahmoud, ber verdenssamfunnet sette en stopper for Israels voldsbruk, ifølge NTB.

USA flytter ambassade: – En rørende dag

Palestinerne er rasende over at USA mandag markerer flyttingen av landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, en by som har vært omstridt og ønsket som hovedstad av både palestinere og israelere i generasjoner. Nesten alle andre land har valgt å legge sine ambassader til Tel Aviv.

Hvorfor er Jerusalem så omstridt? I denne saken viser og forklarer vi kartene som forteller hvorfor byen vekker så sterke følelser hos så mange.

Den amerikanske delegasjonen som markerer åpningen, ledes av finansminister Steven Mnuchin. President Donald Trumps datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner, begge rådgivere i Det hvite hus, er også med i delegasjonen.

– For en rørende dag for Israels folk og for staten Israel, sier Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, ifølge Reuters.

Kushner: USA står ved sine venner

USA erklærte ambassaden i Jerusalem for åpnet ved 15.00-tiden norsk tid.

Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, sa i en tale at USA står ved sine venner og har vist lederskap.

– Når president Trump kommer med et løfte, så holder han det, sa Kushner under åpningsseremonien ifølge Reuters.

– Ved å flytte ambassaden til Jerusalem har vi vist verden enda en gang at man kan stole på USA.

AMIR COHEN / Reuters/NTB scanpix

«Katastrofen» skal markeres med «returmarsj»

Palestinerne har dessuten sagt at de vil markere at det er 70 år siden staten Israel ble erklært opprettet i 1948, noe palestinerne omtaler som «nakba», altså «katastrofen».

Krigen som fulgte etter opprettelsen av Israel, førte til at hundretusener av palestinere måtte flykte fra sine hjem. Flyktningenes krav om å få flytte hjem blir avvist av Israel. Hundretusener av dem befinner seg i Gaza, en stripe med land som kontrolleres av Hamas og som er nesten helt isolert fra omverdenen. Israel hevder Hamas utgjør en trussel mot landets sikkerhet, og at «det ikke finnes noen uskyldige sivilister der».

Palestinerne vil markere dagen med det de kaller for den store «returmarsjen». Det er særlig dersom veldig mange palestinere forsøker å bryte gjennom muren rundt Gaza at man frykter et blodbad. Israelske soldater har de siste ukene skadet hundrevis av demonstranter og drept minst 45 før mandag denne uken.

We are witnessing an abhorrent violation of international law & human rights in #Gaza. 38 confirmed dead, including 6 children, with close to 2000 people injured. Many are reporting injuries to the head and chest. Over 500 injured with live ammunition. This must end immediately. — AmnestyInternational (@amnesty) May 14, 2018

Tyrkias Erdogan: Uavhengig palestinsk stat med Jerusalem som hovedstad er løsningen

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, sier at USA ved å flytte ambassaden har valgt å være del av problemet og ikke løsningen.

I en tale i tankesmien Chatham House i London mandag ettermiddag sa han at USA har mistet sin meglerrolle i fredsprosessen i Midtøsten, skriver NTB. Erdogan kalte flyttingen av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem «svært, svært uheldig» og advarte om at den kan bidra til «å øke spenningen og fyre opp under en enda større brann mellom partene»,

Erdogan oppfordret verdenssamfunnet til «rask handling for å få slutt på Israels økende aggresjon».

– Etableringen av en uavhengig palestinsk stat med Jerusalem som dens hovedstad er den eneste måten man kan skape varig fred og stabilitet på, sa Erdogan.

Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag skriver på Twitter at USA har et like stort ansvar for de mange palestinerne som er drept på Gazastripen, som Israel.

Khalil Hamra / AP/NTB scanpix

Amnesty: Brudd på internasjonal lov

Amnesty International protesterer kraftig mot det de kaller brudd på internasjonal lov.

– Vi er vitner til et avskyelig brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter, skriver menneskerettighetsorganisasjonen i en twittermelding. – Disse grusomhetene må stanse nå.

Også FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al Hussein, er sjokkert over alle drepte og sårede på Gaza. På FN-organisasjonens Twitterkonto skriver han at Israels angrep må stoppe. Han legger til at de som står bak må holdes ansvarlig og at det internasjonale samfunnet må sørge for ofrenes rettssikkerhet.

Israels væpnede styrker (IDF) hevder de bare forsvarer Israel.

– IDF vil handle kraftig mot enhver terroraktivitet og avverge angrep mot Israel, sier militæret i en uttalelse.

Søreide: – Uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter

Gow, Jessica / TT NYHETSBYRÅN

Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, er svært bekymret for voldsspiralen på grensen mellom Israel og Gaza. I en pressemelding mandag oppfordrer hun politiske ledere på begge sider å roe situasjonen.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene, uttaler utenriksministeren.