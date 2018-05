Minst 16 palestinere er blitt drept og flere hundre palestinere er blitt skadet etter at de ble truffet av israelske kuler ved Gazas grense mandag.

Demonstrantene har nok en gang strømmet mot grensemuren og er blitt stanset med tåregass og israelsk beskytning. Demonstrasjonen der har nå pågått i seks uker og det er ventet at de vil nå sitt klimaks mandag og tirsdag.

Israelske grensevakter har skutt og drept 16 palestinere hittil i dag, melder Reuters klokken 13.00 norsk tid. Dødstallene steg raskt i ettermiddag. Blant de drepte er en 14 år gammel gutt og en mann som sitter i en rullestol.

Cirka 500 demonstranter er blitt drept, minst 200 av dem av skarp ammunisjon, ifølge kilder i helsevesenet. Mannen som satt i rullestolen, er blitt avbildet i sosiale medier i det han avfyrer en sprettert.

Khalil Hamra / AP/NTB scanpix

USA flytter ambassade: - En rørende dag

Palestinerne er rasende over at USA mandag markerer flyttingen av landets ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, en by som har vært omstridt og ønsket som hovedstad av både palestinere og israelere i generasjoner. Nesten alle andre land har valgt å legge sine ambassader til Tel Aviv.

Hvorfor er Jerusalem så omstridt? I denne saken viser og forklarer vi kartene som forteller hvorfor byen vekker så sterke følelser hos så mange.

Den amerikanske delegasjonen som markerer åpningen, ledes av finansminister Steve Mnuchin. President Donald Trumps datter Ivanka Trump og hennes ektemann Jared Kushner, som begge også er rådgivere i Det hvite hus, er også med i delegasjonen.

– For en rørende dag for Israels folk og for staten Israel, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu ifølge Reuters.

AMIR COHEN / Reuters/NTB scanpix

Den store katastrofen skal markeres med «returmarsj»

Palestinerne har dessuten sagt at de i morgen vil markere at det er 70 år siden staten Israel ble erklært opprettet i 1948, noe palestinerne omtaler som «nakba», altså «katastrofen».

Krigen som fulgte etter opprettelsen av Israel, førte til at hundretusener av palestinere måtte flykte fra sine hjem. Flyktningenes krav om å få flytte hjem blir avvist av Israel. Hundretusener av dem befinner seg i Gaza, en stripe med land som kontrolleres av Hamas og som er nesten helt isolert fra omverdenen. Israel hevder Hamas utgjør en trussel mot landets sikkerhet og at «det ikke finnes noen uskyldige sivilister der».

Palestinerne vil markere dagen med det de kaller for den store «returmarsjen». Det er særlig dersom veldig mange palestinere forsøker å bryte gjennom muren rundt Gaza, at man frykter et blodbad. Israelske soldater har de siste ukene skadet hundrevis av demonstranter og drept minst 54.

Det israelske forsvaret har avvist internasjonale protester og hevder de beskytter landets grenser mot terrorister.