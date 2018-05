Norsk Iran-ekspert: USA setter en kurs for krig med Iran

Seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard er en av de fremste ekspertene i Norge både på iranske forhold og atomnedrustning.

Christopher Olssøn / e-mail

– Dette var sterkt og uforsonlig. Ensidig og krigersk. Han dro en interessant forbindelse til Nord- Korea. Han tror at det var trussel om bruk av makt og press som skapte utviklingen på Korea-halvøya. Nå, som USA er ute av atomavtalen, vil han anvende den samme oppskriften på Iran, spår Lodgaard.

Han sier flere i kretsen rundt Trump er interessert i å drive et hardkjør mot Iran.

– Noen i administrasjonen er ideologisk motivert, mens andre er veteraner fra krigen i Midtøsten hvor Iran har stått imot USA. Fiendskap mot Iran er sterkt i Trump-administrasjonen. De vil drive Iran tilbake i regionen og USA vil ha regimeskifte, forklarer Lodgaard.

Setter kurs mot krig

Lodgaard sier man må erkjenne at verden er endret.

– Verden må ta høyde for et forsterket hardkjør mot Iran fra USA. Da EU innledet tøvær med Iran i 2003 var det for å unngå krig. USA setter en kurs for mot krig med Iran.

– Hva kan stoppe USA?

– Det er en internasjonal avtale som er forankret i FNs sikkerhetsråd. Det er ikke nødvendigvis slik at avtalen bryter sammen. Men det er opp til EU å redde den, sier Lodgaard som legger til at Iran ikke har så mye å gå på.

De i den iranske ledelsen som har støttet avtalen står i fallende kurs.

– Avtalen har gitt iranerne mindre enn forventet, fordi Trump har sabotert den. Om ikke EU beskytter eget bankvesen og næringsliv mot USA-sanksjoner, vil avtale ryke fordi Iran får for lite igjen for å etterleve den. Presset i den retning er raskt økende i Iran. Det betyr et alvorlig tilbakeslag for diplomati og dermed en råere og mer brutal verden. men på den andre siden, om resten av verden står ved avtalen, vil det være vanskelig for USA å gå til ytterligheter, avslutter Lodgaard.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Eide: Dette er et spark mot Macron

Tidligere utenriksminister nå stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) slår også fast at dette er et spark mot de europeerne som har jobbet opp et forhold til Trump. han nevner særlig den franske presidenten Emmanuel Macron som de siste ukene har forsøkt å overtale Trump. Han er bekymret for hva dette betyr for båndene over Atlanterhavet mellom USA og de allierte i Europa.

Barth Eide viser også til at det internasjonale atomenergi byrået (IAEA) som overvåker slike avtaler, mener at Iran etterlever avtalen.

– Dette er et meget ideologisk utspill og ligger tett opp til det som Israel ønsker, sier Barth Eide og viser til at USA nå støtter Israel og Saudi-Arabias linje.

– USA bryter ut av en av de få meget vellykkede avtaler om begrensning av atomvåpen. Teknisk sett kan de andre landene og Iran gå videre med avtalen, men det skjer neppe ut fra de signalene Iran har kommet med.

Barth Eide peker også på de paradokset at USA her bryter en avtale, men vil inngå en med Nord-Korea.

– Dette gjør ikke verden tryggere?

– Nei det gjør det ikke.