Første lokalvalg i Tunisia etter den arabiske våren

Fram til ettermiddagstid hadde bare litt over 10 prosent av de 5,3 millioner registrerte velgerne benyttet seg av sin stemmerett, opplyser valgkommisjonen. Flere valglokaler i hovedstaden Tunis og i byens forsteder var stort sett tomme.

Over 53.000 kandidater er fordelt over 2.000 lister. Kvinner utgjør 49 prosent av kandidatene og nesten halvparten av kandidatene er uavhengig fra de etablerte partiene. Mange kandidater er også nykommere.

På forhånd var det ventet at islamistpartiet Ennahda og det sekulære partiet Nidaa Tounes er ventet å dominere. Men observatører mener at uavhengige kandidater kan gjøre det bra ved å ri på en bølge av misnøye etter at de store partiene ikke har levd opp til forventningene etter revolusjonen i 2011.

Folkeoppstanden som fikk navnet sjasminrevolusjonen, startet med at en ung grønnsakshandler satt fyr på seg selv i protest mot regimet. 28 dager med gatedemonstrasjoner ble toppet med at Zine al-Abidine Ben Ali flyktet fra landet som han hadde styrt med jernhånd i 23 år.

Folkeopprøret beskrives ofte som starten på det som ble omtalt som den arabiske våren i 2011. Demonstrasjonene med krav om demokrati spredte seg til blant annet Egypt, Jemen, Bahrain, Libya, Algeria, Marokko, Jordan og Syria – med svært varierende resultat.