President Donald Trump vil komme med en kunngjøring om Iran-avtalen klokken 20 norsk tid. De fleste forventer at han vil gjeninnføre USAs opprinnelige sanksjoner mot Iran.

Det vil i så fall i praksis være et første steg mot å skrote avtalen. Her er det som kan skje i kjølvannet:

1. De andre landene og Iran fortsetter uten USA

Utenriksministrene i Frankrike og Tyskland sa mandag at de var innstilt på å fortsette å overholde Iran-avtalen, selv om USA trekker seg ut. Europeiske forhandlere har jobbet på spreng i et halvt år for å overtale president Trump om å bli værende. De har hatt daglig kontakt med kolleger i amerikansk UD, skriver Der Spiegel.

Irans president Hassan Rouhani sa mandag at avtalen kan overleve uten USA.

– Hvis vi kan få det vi vil ha fra avtalen uten USA, så vil Iran fortsette å overholde avtalen, sa Rouhani ifølge Reuters.

Fakta: Dette er Iran-avtalen Avtalen ble signert i 2015, og skulle stanse Irans atomvåpenprogram, mot at landet fikk mindre sanksjoner. Du kan lese hele teksten i avtalen her. Den ble inngått mellom Iran og seks store land: USA, Russland, Frankrike, Kina, Storbritannia og Tyskland. Iran-avtalen regnes av mange som Barack Obamas største utenrikspolitiske seier. Presidenten nektet i fjor høst å gi sitt offisielle samtykke til at Iran oppfyller kravene i avtalen. I januar forlenget Trump sanksjons-stoppen med 120 dager. Den 12. mai utløper denne perioden. Dersom ikke presidenten signerer et nytt unntak vil sanksjonene mot Iran tre i kraft igjen. Trump ønsker at avtalen skal modereres slik at Iran får et permanent forbud mot å berike uran. Slik det står i dag utløper forbudet i 2025. Han ønsker også at landets langdistanserakettprogram skal inn i avtalen.

Storbritannia, Tyskland og Frankrike vil imidlertid åpne forhandlinger med Iran om tre ting: utviklingen av langdistanseraketter, landets innblanding i andre konflikter i Midtøsten og muligheten for å forlenge atomforbudet etter 2025. Dette er amerikanernes hovedinnvendinger mot avtalen. Kina og Russland er også partnere i Iran-avtalen.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018

2. Europeiske selskaper blir gjenstand for sanksjoner

Donald Trump kan velge å trekke seg fra avtalen, men likevel unnlate å aktivere strenge sanksjoner umiddelbart. Sanksjonene vil hovedsakelig ramme selskaper som gjør forretninger i Iran.

Franske Airbus har for eksempel en ordre på 100 fly fra Iran. De har foreløpig levert tre, ifølge Associated Press. Det franske oljeselskapet Total har også store interesser i Iran, i likhet med bilselskapene Volkswagen, Renault og Peugeot.

Amerikanske Boeing har derimot ennå ikke levert et eneste fly til Iran, selv om de har en bestilling på 110 fartøy. Selskapet har hele tiden fryktet at sanksjonene skal gjenopptas.

– Jeg antar at dette vil skape stor spenning i forholdet mellom USA og Europa, sier sanksjonsekspert og tidligere FN-rådgiver Victor Comras til Aftenposten.

– Det gir president Trump stor makt fordi han kan presse sine allierte i Europa.

Presidenten kan muligens også velge å utsette konkrete tiltak, mens forhandlingene fortsetter. Dette er en løsning han har valgt i andre sammenhenger – for eksempel når det gjelder straffetoll på stål- og aluminium.

3. Iran reagerer med å gjenoppta atomprogrammet

Iran kan starte opp igjen foredlingsprosessen av uran i løpet av fire dager, sa lederen av det iranske atomprogrammet, Ali Akbar Salehi, nylig.

Landets viseutenriksminister Abbas Araghchi stadfestet til Aftenposten i april at Iran vil vurdere restarte atomprogrammet dersom Trump trekker seg.

– Dette er det verst tenkelige utfallet. Da vil sjansen være høy for at Israel angriper. Det vil også øke faren for et regionalt våpenkappløp, og gi land som Saudi-Arabia et incentiv for å skaffe seg kjernefysiske våpen, sier forfatter og ekspert på internasjonal krigsrett Alexander Gillespie til Aftenposten.

4. USA eller Israel aksjonerer militært

Uten atomavtalen øker faren for at USA eller Israel kan komme til å angripe Iran, sier Tysklands tidligere utenriksminister Sigmar Gabriel til Der Spiegel.

Forholdet mellom Iran og Israel er spesielt anspent. Israelerne frykter økt iransk innflytelse i nabolandene Syria og Libanon, spesielt etter at Iran-støttede Hizbollah styrket sin posisjon i det libanesiske valget. Israelerne tror at iranerne kan angripe dem fra Syria, der de støtter regimet til Assad, skriver den israelske avisen Haaretz.

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sier Israel ikke vil tolerere at Syria blir «gjort om til en iransk militærbase». Og statsminister Benjamin Netanyahu presenterte nylig det han hevdet var bevis for at Iran fortsatt jobber for å utvikle atomvåpen.

5. Iran forsterker innsatsen i Syria ... hvis de har råd

Et av hovedargumentene til motstanderne av Iran-avtalen her i USA er dette: Iran har brukt pengene de har tjent på avtalen til å blande seg inn i regionale konflikter i Irak, Jemen og Syria. Dermed har Iran-avtalen bidratt til kaoset i Syria og satt Israel i fare, mener de. Med fornyet sanksjonspress vil iranerne få større problemer med å finansiere storstilt militær virksomhet internasjonalt, tror avtalemotstanderne.

På den annen side kan de godt reagere motsatt, sier eksdiplomat og tidligere sjef for nedrustningsprogrammet i USAs utenriksdepartement, Thomas Countryman.

– Iran er akkurat like mye i stand til å reagere irrasjonelt som det Trump er, spesielt hvis de føler at de blir ofret for å blidgjøre amerikanerne, sier han.

Forfatter og professor Alexander Gillespie er enig. Det er sannsynlig at Iran vil svare med å gjøre mer av det som irriterer Trump – og dermed øke sin aktivitet i andre deler av Midtøsten, mener han.

President Rouhani bekreftet dette mandag. Dersom USA «har som mål» å redusere iransk innflytelse i regionen, «vil vårt folk kjempe mot dem like innbitt som vi har gjort i 40 år,» sa Rouhani.

Fakta: Irans oljeproduksjon Iran produserer nå 3.8 millioner fat olje pr. dag. Landet eksporterte 2.1 millioner fat pr. dag i 2017 og i snitt 2.2 millioner så langt i år. EU har importert i snitt 0.47 millioner fat daglig så langt i år. OPEC-landene holder produksjonen lavt for å stabilisere oljeprisen. Et brudd på Iranavtalen kan også komme til å påvirke denne ordningen, mener flere eksperter.

6. Oljeprisen stiger, Norge tjener mer

Oljeprisen har allerede klatret oppover de siste ukene, mens markedene har ventet på Trumps avgjørelse og tatt høyde for at avtalen kan bli kassert. Dersom sanksjonene gjeninnføres til samme nivå som før avtalen trådte i kraft, kan Irans oljeproduksjon bli redusert med mellom 250.000 og 1 million fat pr. dag, ifølge energi-analytikere, som spriker i sine anslag.

– Dersom Trump gjeninnfører sanksjonene er det trolig hovedsakelig europeiske raffinerier som kommer til å redusere sin import (fra Iran), da de har business i USA og risikerer sanksjoner på sine aktiviteter der, skriver sjefanalytiker i SEB Commodities Bjarne Schieldrop i en e-post til Aftenposten.

Han mener en avtalekollaps sannsynligvis også vil føre til kollaps av OPEC-avtalen som regulerer oljeproduksjon.

– Nye sanksjoner mot Iran fører til bekymring for tilbudssiden på litt lengre sikt, dersom investeringene i Irans oljeressurser reduseres. Det betyr en høyere oljeprisbane, høyere oljeinntekter for Norge, og mer aktivitet i Nordsjøen, skriver Schieldrop.

7. Uroen øker i Iran

Iran har skapt 600.000 jobber siden sanksjonene ble løftet i 2016, ifølge The Washington Post. Den økonomiske oppturen har imidlertid ikke vært like sterk for alle. De siste dagene har det vært omfattende streiker og uro fra arbeidere som er misfornøyd med regjeringens håndtering av økonomien. Økende matvarepriser og en ustabil valutakurs har provosert mange iranere, samtidig som arbeidsgivere sliter med å betale lønninger.

Det var også store protester tidligere i vinter.

– De sosiale forskjellene er så store at landet holder på å eksplodere, sa en fagforeningsleder i Iran til The Wall Street Journal.

