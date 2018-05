Melania Trump får kritikk for ny barnekampanje

Melania Trump har i sine 16 måneder som førstedame tilbrakt mye tid med samfunnet minste. Hun har nå lansert en kampanje for barn, med mottoet «Vær best».

– Som mor og førstedame er jeg opptatt av at i dagens hurtige og alltid sammenbundne verden, så kan barn være mindre forberedt på å uttrykke og håndtere sine følelser, og ofte ta i bruk destruktiv og avhengighetsskapende adferd, som mobbing, narkotikaavhengighet og til og med selvmord, sa Trump under lanseringen.

Plagiat-kritikk

Tidligere kongressmedlem John Dingell var raskt ute med å kritisere førstedamen på Twitter. Der har han publisert et bilde som viser at brosjyren for kampanjen er identisk med en av sidene i et hefte som tidligere førstedame Michelle Obama brukte i 2014.

Fun fact: The White House trumpets “Talking with Kids about Being Online" as "a booklet by First Lady Melania Trump and the Federal Trade Commission." Except for an intro, it's exactly the same thing Obama's FTC put out. pic.twitter.com/AEf6F0gBbt — The Rude Pundit (@rudepundit) May 7, 2018

Samtidig skriver NBC-journalist Michael Cappetta at kampanjens slagord, «Vær best», ligner på Obamas budskap fra 2016, da hun under et arrangement for kvinners rettigheter oppfordret menn til å «være bedre» i sin kvinnekamp.

Melania Trump just launched "Be Best".



In 2016, Michelle Obama encouraged men to "Be Better" pic.twitter.com/RtSz1tmETO — Michael Cappetta (@MCappetta) May 7, 2018

Etter Melania Trumps landsmøtetale i 2016 måtte taleskriveren hennes be om unnskyldning for å ha brukt deler av Michelle Obamas tilsvarende tale i 2008. Situasjonen oppsto etter at Trump selv hadde uttrykt sin beundring for Obama overfor taleskriveren.

Unngikk spørsmål

I forkant av mandagens lansering unngikk pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders flere spørsmål om hvorvidt det var passende for Melania Trump å kjempe mot nettmobbing når hennes ektemann har hatt for vane å fornærme andre på Twitter.

– At dere anklager presidenten for nettmobbing, er latterlig, sa Sanders til et samlet pressekorps.

– Bør være best

Donald Trump var selv blant tilhørerne under lanseringen som foregikk i rosehagen utenfor Det hvite hus.

– Jeg føler sterkt at vi som voksne, kan og bør være best på å lære våre barn om betydningen av et sunt og balansert liv, sa Melania Trump i sin tale.

Målet med programmet er å inspirere foreldre og andre voksne til å lære barna hvordan de kan bli gode borgere, deriblant ved å være snille og ikke mobbe, holde seg unna narkotika og ta vare på seg selv.