Allerede før morgengry hadde et stort antall amerikanere stilt seg opp for å vise Bush senior sin respekt i rotunden i kongressbygningen. Æresvakter sto på rekke, mens både vanlige amerikanere, politikere og andre sentrale skikkelser var innom for å ta farvel.

Da hadde båren hans blitt fløyet fra Houston i Texas.

CIA-direktør Gina Haspel og de tidligere direktørene John Brennan og George Tenet var blant dem. Bush senior var på 1970-tallet CIA-sjef, og er den eneste tidligere CIA-sjefen som senere har inntatt det ovale kontor.

Blir stående

Kisten med USAs 41. president blir stående i kongressbygningen til han skal stedes til hvile onsdag.

Den tidligere presidenten undertegnet i 1990 en lov for å sikre rettighetene til personer med funksjonshemning. Rundt båren i rotunden var det tirsdag flere rullestolbrukere som hadde samlet seg for å hedre innsatsen.

Onsdag skal Bush senior hedres med en minnegudstjeneste i Washington National Cathedral, før båren returnerer til Texas der han skal bisettes fra universitetsbiblioteket som er oppkalt etter ham.

Blant de som følger den siste reisen, er den tidligere presidentens hund, Sully.

Her er bildene fra kongressbygningen.

