Frode Berg: Tror norske myndigheter har en løsning for å få ham hjem

Dette er Bergs vurdering etter å ha hatt samtaler med representanter fra den norske ambassaden i Lefortovo-fengselet.

– Han har hatt besøk fra folk fra ambassaden. Det er disse møtene som har gitt Berg inntrykk av at hans problemer er mye nærmere en løsning enn det var, sier Novikov.

Fredag besluttet domstolen i Moskva å varetektsfengsle Frode Berg i ytterligere to måneder frem til 5. februar.

– Jeg kan ikke snakke om hva detaljene går ut på nå. Alt dette vil komme frem til slutt. Dere vil få vite alt dette så snart Berg har kommet hjem. Og vi håper at det blir snart.

Per Anders Johansen

Russland har nektet å gjøre avtale før dommen

Norske myndigheter har forsøkt å finne en løsning lenge, ifølge Bergs advokat.

– Denne diskusjonen har pågått i hele år. Fra norsk side har man forsøkt å forhandle seg til et kompromiss, sier Novikov.

– For Russland har det åpenbart vært umulig og uakseptabelt å inngå et kompromiss uten at det foreligger en dom i denne saken.

I løpet av året som har gått etter at Berg ble arrestert utenfor hotell Metropol i Moskva, har det vært måneder hvor det ikke har skjedd noe som helst i etterforskningen.

I sommer ble etterforskningsledelsen til FSB skiftet ut.

– Vi har sette perioder hvor etterforskningen har akselerert raskt, mens den i andre perioder har stoppet helt opp. Jeg ser det som et bevis for at det har foregått diplomatiske manøvre i kulissene, mener Novikov.

Fakta: Frode Berg Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva 2017. Sikkerhetstjenesten FSB anklager ham for spionasje mot den russiske Nordflåten. Berg selv har forklart at han var kurér på oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men avviser at han drev spionasje. Berg skulle sende 3000 euro i en konvolutt til en russisk kvinne.

Dan P. Neegaard

Venter rettssak i slutten av januar

I forbindelse med fredagens fengslingsmøte fikk Novikov snakke med sin norske klient for første gang på over to uker.

– Han sier at han føler seg veldig utslitt. Han har nærmest brukt opp kreftene, sier Novikov.

– På den andre siden er han overbevist om at vi er veldig nær slutten.

Etter ett år i FSBs fengsel med bare en times luftetur hver dag utenfor cellen, er Berg glad over å ha fått varmt vann i sin nye celle.

Bildene viser at ett år bak murene hos FSB har satt spor hos nordmannen.

– Det høres rart ut å snakke om dette, men inntil nylig har han vært i en celle med bare kaldt vann.

Rettssaken kommer opp i slutten av januar eller begynnelsen av februar.

Den vil foregå bak lukkede dører av «av hensyn til rikets sikkerhet» og vil trolig være over på 2–4 uker.

Dan P. Neegaard

Dette er Bergs instruks til advokatene

Berg har instruert sine forsvarere om å gjøre alt for at saken behandles som raskt som mulig i retten.

– Vi vil ikke be om lange krysseksaminasjoner av vitnene eller innvendinger til prosedyrene fordi vi ikke har noen gode grunner til det, sier Novikov.

Dette betyr at forsvarerne ikke kommer til å innkalle noen vitner, hverken fra Russland eller Norge, for eksempel personene i etterretningstjenesten som ifølge Berg selv sendte ham som kurer til Moskva med 3000 euro.

Årsaken er at både Berg og forsvarerne vet at det ikke er noen som helst sjanse for at han blir frikjent.

En kartlegging av de siste 278 spion-rettssakene i Russland, viser at bare 0,36 prosent ender med frifinnelse. De fleste dommene er på 10 til 20 års fengsel.

Den tidligere grenseinspektøren har innrømmet å være kurer på oppdrag fra etterretningstjenesten, men han benekter å ha drevet spionasje.

