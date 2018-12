Kaos utenfor Storbritannias parlament. Nå ventes storinnrykk av innbitte EU-motstandere. Det betyr bråk.

Men på søndag ventes en demonstrasjon av et helt annet kaliber. Da vil de mest hardbarkede EU-motstanderne innta Londons gater.

Demonstrasjonen er organisert av anti-EU partiet UKIP og den omstridte tidligere lederen for English Defence League, Tommy Robinson.

Kontroversiell bråkmaker

Tommy Robinson betyr trøbbel. Han er kontroversiell, elsket og hatet. Tidligere i høst ble han løslatt etter å ha vært tiltalt i en kontroversiell innvandrersak. Tilhengerne hyllet ham som en martyr.

Kort tid etter ble han ansatt som en slags rådgiver i UKIP.

Ansettelsen sendte sjokkbølger inn i partiet og førte blant annet til at Nigel Farage denne uken valgte å forlate partiet han stiftet og siden ledet i flere år. Nå ledes partiet av Gerard Batten, som altså ansatte høyreekstreme Tommy Robinson.

«En av årsakene til partiets suksess har vært at det har ekskludert ekstremister og fokusert på å organisere og føre valgkamp. Jeg advarer sterkt mot den retning partiet beveger seg nå», skrev Farage i kronikk i The Daily Telegraph.

Motdemontrasjoner

Opp mot 10.000 mennesker er ventet i demonstrasjonen som skal gå fra Hyde Park og Whitehall, regjeringskvartalet i London. Det er også varslet motdemonstrasjoner. Politiet er i alarmberedskap.

Imens foregår kaotiske, men mer fredelige demonstrasjoner utenfor Parlamentet i Westminster. Tirsdag skal det britiske parlamentet debattere og stemme over skilsmisseavtalen med EU, den såkalte Brexit-avtalen.

Raseriet på begge sider vokser time for time.

Har demonstrert hver dag i to år!

Utenfor parlamentet treffer vi mannen som har gjort brexit til sitt levebrød. Steve Bray, tidligere mynthandler fra Wales, har stått utenfor parlamentet fra mandag til torsdag hver uke siden britene stemte nei til EU i folkeavstemningen i 2016.

– Stop Brexit! Stop Brexit! skriker han.

Steve Bray mener britene er i ferd med å gjøre et katastrofalt valg ved å forlate EU. De siste ukene har Bray også blitt «kjendis» på grunn av den kraftfulle stemmen, men også fordi han lurer seg bak TV-kameraene og skriker «stopp brexit» mens BBC og andre TV-stasjoner gjør direkteintervjuer med politikere.

– Dette vil ende i katastrofe. Denne regjeringen har forhandlet i to år, men har ingen svar, ingen alternativer. Ingen andre land ville finne på å stemme for et slikt «fantasiland». Stakkars Storbritannia er i ferd med å gjøre det, sier han.

Man skal ikke gå mer enn et par meter bortenfor, så skriker Martin Dew ut det motsatte budskapet. Han mener det eneste riktige er å forlate EU. Han frykter at parlamentet stemmer ned avtalen, og at Storbritannia aldri kommer seg ut av EU.

– Stopp kaoset! Stopp forræderiet! skriker han. Han ønsker at Storbritannia skal bryte alle bånd med EU.

