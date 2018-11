Republikaner antydet at California-brann var en straff fra Gud

– Guds straff til liberale California, var teksten over et bilde av et brennende landskap.

Den lokale republikanske politikeren Dave Johnson fra Columbiana County var raskt ute med å slette innlegget og beklage.

– Kvalmende, svarte David Betras, demokratisk politiker.

Etter sterke reaksjoner fra både egne følgere og andre politikere, skrev Johnson at han ikke ønsket å være respektløs mot de uskyldige ofrene, men at han kun forsøkte å peke på politikken som han mener bidro til brannen.

Samtidig fortsetter hundrevis av frivillige å lete i ruinene etter brannen Camp Fire. Tirsdag er levningene etter to personer funnet, noe som tar dødstallet opp til 81. Levningene er ofte aske eller små beinrester. Myndighetene tar i bruk en hurtig DNA-test som identifiserer innen to timer. Rundt 700 personer er fortsatt savnet.

Brannen er den dødeligste og mest ødeleggende man kjenner til i California noensinne. 13.000 hjem er nedbrent og store arealer, deriblant hele byen Paradise, er mer eller mindre totalskadd.