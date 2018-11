FNs sikkerhetsråd stemte forrige uke enstemmig for å oppheve sanksjonene som ble innført mot Eritrea for ni år siden.

Eritrea ble anklaget for å spre problemer i hele regionen, blant annet ved å støtte opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia.

Det skjer fire måneder etter at lederne i Eritrea og Etiopia erklærte at krigen mellom de to landene var over 20 år etter at den startet.

Fredsbølge over hele regionen

– De positive ringvirkningene ses over hele regionen, sier forsker Redie Bereketeab ved Nordiska Afrikainstitutet ved Universitetet i Uppsala.

Etiopia har akseptert de nye grensene mot Eritrea, 16 år på etterskudd.

Etiopiske opprørsgrupper som holdt til i Eritrea, har reist hjem.

Somalia har fremdeles store problemer, men både Etiopia og Etiopia starter regulære flyvninger til landet.

Eritrea og Djibouti har også kranglet om grenser, men snakker nå sammen.

Forholdet mellom Egypt og Sudan er bedre.

Til og med i Sør-Sudan skal man ha merket en bedring.

Nøkkelen har vært reformene i Etiopia

Hele denne fredsbølgen startet med at Etiopia fikk en ny og reformivrig regjering, der det nå sitter rekordmange kvinner. Statsminister Abiy Ahmed har overrasket alle.

– At de skulle få en statsminister som ber om unnskyldning for alle feilene de har gjort, for så å gjøre om på alt, det var det vel ingen som hadde forventet, sier forskeren Tobias Hagmann ved Universitetet i Roskilde.

Redie Bereketeab mener hovedæren bør gå til de etiopiske ungdommene som gjennom sine demonstrasjoner bidro til at den forrige statsministeren måtte gå av.

Fakta: Konflikten mellom Etiopia og Eritrea Eritrea har bakgrunn som en italiensk koloni. Etter andre verdenskrig var det meningen at Eritrea skulle inngå i en løs føderasjon med Etiopia, men den etiopiske keiseren annekterte Eritrea i 1962. Etter 30 år med uavhengighetskrig lyktes Eritrea med å tilkjempe seg uavhengighet i 1991. Eritrea og Etiopia var igjen i krig fra 1998 til 2000. En kommisjon tegnet opp en grense mellom de to landene, men Etiopia nektet å gi fra seg landområder de okkuperte. Isaias Afwerki har vært Eritreas president siden landet ble erklært uavhengig i 1993. Det har ikke blitt avholdt noe parlamentsvalg siden 1993.

Generaler og etterretningssjefer arrestert

Den etiopiske statsministerens reformiver har vært populær i Etiopia, men har også møtt motstand. Særlig i nord der det tidligere så dominerende Tigray-folket holder til. Derfor har statsministeren heller ikke klart å holde løftet om å trekke etiopiske soldater ut av de omstridte grenseområdene mot Eritrea.

– Eritreerne er klar over motstanden den etiopiske statsministeren møter, og de viser tålmodighet, sier Bereketeab.

– Han trenger tid for å få full kontroll over landets sikkerhetsstyrker.

Tidligere i sommer fikk et stort antall generaler sparken. Denne uken ble nestlederen for landets etterretningstjeneste og over 60 andre ledere innen etterretningstjenesten og militæret arrestert, ifølge BBC.

Ny utfordring for et autoritært regime

Den formelle avslutningen av krigen mellom Etiopia og Eritrea kan gi store økonomiske fordeler for begge land. Etiopia vil blant annet få sjansen til å sende varer ut gjennom Eritreas havner. Endringene innebærer også en ny utfordring for Eritrea.

Hundretusener av mennesker har forlatt det beryktede regimet. Mange av migrantene som har våget seg ut på Middelhavet i livsfarlige farkoster for å komme seg til Europa, har vært eritreere.

Begrunnelsen for det undertrykkende regimet, og den ofte livslange verneplikten, har vært frykten for ny krig mot Etiopia.

– Nå som denne krigstrusselen er borte, må regimet finne en annen begrunnelse for sin eksistens, sier Hagmann.

Eritreerne vil kreve reformer

Folk i Eritrea forventer nå at det blir endringer, forklarer Bereketeab.

Verneplikten må komme tilbake på normalt nivå (18 måneder). Mange er blitt bundet til livslang tjeneste, enten i militæret eller i sivile jobber, men uten skikkelig lønn.

Økonomien i landet må bli bedre. Folk forventer jobber og et anstendig liv.

Det kommer også til å komme krav om frie valg og at politiske fanger blir løslatt, men det står lenger ned på prioriteringslisten for fattige mennesker, tror Bereketeab.

– Eritrea må slutte å fengsle kritikere

Eritrea trenger politisk reform for å kunne utvikles, mener FNs spesialrapportør for Eritrea.

– Eritreas myndigheter fortsetter å fengsle kritikere og å få dem til å forsvinne. Dermed hindrer de analytiske diskusjoner og kritisk debatt, sa spesialrapportør Sheila B. Keetharuth til FNs generalforsamling den 24. oktober.

– Dersom den eritreiske befolkningen ikke får anledning til å delta i utformingen av landets fremtid, så er det dårlige utsikter til fremgang.

Vil menneskeflukten fra Eritrea fortsette?

Et av de store spørsmålene for både Eritrea og omverdenen er om like mange mennesker vil fortsette å forlate landet. Til forskjell fra tidligere er to grenseoverganger mellom Eritrea og Etiopia nå åpne. Det betyr mer handel og tilgang på flere og billige produkter i Eritrea.

Det betyr også at 18.000 eritreere har kunnet forlate landet lovlig i september og oktober. Da grensen mellom Eritrea og Etiopia ble åpnet, var den umiddelbare følgen en stor strøm av mennesker fra Eritrea til Etiopia, meldte AFP i oktober.

– 80 prosent er kvinner med barn som vil gjenforenes med familie i Etiopia eller Europa. De resterende er for det meste unge menn som har som mål å komme til Europa, sier Grethe Neufeld fra Landinfo.

Neufeld var nylig i Etiopia. Hun vil ikke spekulere på om menneskeflukten fra Eritrea vil fortsette, men hun tror det kan ta noe tid før man eventuelt får en oppmykning i landet.