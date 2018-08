Brannen brøt ut torsdag ettermiddag og spredte seg raskt gjennom den tørre barskogen i Treuenbrietzen rundt fem mil fra hovedstaden.

Flammene førte til at flere landsbyer ble evakuert i delstaten Brandenburg. Brannmannskapenes arbeid ble vanskeliggjort av udetonert ammunisjon fra andre verdenskrig som fortsatt er begravd i skogene rundt Tysklands hovedstad.

Fredag opplyser Brandenburgs myndigheter at store deler av brannen er under kontroll. Men slukningsarbeidet ventes å vare i flere dager.

600 brannmannskaper og soldater har deltatt i innsatsen. Men enkelte områder er for farlige å bevege seg i på grunn av restene fra krigen.

– De ble avfyrt eller begravd under de siste dagene av krigen i 1945, slik at de ikke skulle havne i de alliertes hender, sier Raimund Engel, som jobber med skogbrannvern i delstaten Brandenburg.

Her kan flammene bare slukkes fra lufta med helikoptre og vannkanoner. Flammene har allerede utløst flere eksplosjoner, ifølge lokale tjenestemenn.

Brannen brøt ut i et tynt befolket område like sørvest for Berlin. Over 500 mennesker fra tre landsbyer ble bedt om å forlate hjemmene sine torsdag, men ingen boliger er tatt av flammene. I løpet av natten brakte vinden med seg røyk til Berlin, der folk i enkelte bydeler ble bedt om å lukke vinduene.

Årsaken til brannen er ikke kjent.