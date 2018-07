Er du i området? Ta kontakt med oss på tipstelefon: 02286. Du kan også sende oss en e-post.

Over 60 personer er døde i brannene som har herjet i Hellas. Det forteller ordføreren i byen Rafina, Evangelos Bournous, til greske Skai TV. Tallet har steget i morgentimene tirsdag og stiger fortsatt.

156 voksne og 16 barn er skadet, opplyser myndighetene. For mange er tilstanden kritisk.

Kystvakten har reddet 696 mennesker sammen med andre båter. Ytterligere 19 mennesker ble reddet fra havet.

Andre var ikke like heldige.

Holdt rundt hverandre da de døde

26 av de omkomne ble funnet 30 meter fra stranden ved havnebyen Rafina på østkysten. Det ser ut til å ha vært barnefamilier som holdt rundt hverandre i det de døde. De skal ha blitt funnet nær flere brannskadde biler utenfor en utbrent bygning.

– De prøvde å finne en fluktrute, men dessverre rakk de ikke å komme seg bort i tide, sier Nikos Economopoulos, lederen av gresk Røde Kors, til greske Skai TV.

Nyhetsbyrået AP møtte Andreaas Passios, som bor i området.

– Alt skjedde på sekunder. Jeg grep et håndkle, dynket det i vann, tok tak i konen min og så løp vi mot havet. Det var ufattelig. Gassbeholdere eksploderte, og brennende kongler fløy overalt, forteller Passios.

De fleste andre døde er funnet i landsbyen Mati, rett nord for Rafina. I tillegg er folk blitt funnet døde i sjøen, trolig etter å ha forsøkt å svømme bort fra flammene.

Inntil videre er ikke årsaken til brannene kjent, men kraftig vind har bidratt til at den spredde seg så raskt.

Kystområdene rasert i løpet av minutter

Brannene brøt ut mandag og spredte seg voldsomt i løpet av få timer. Tirsdag morgen var det fortsatt brann i noen områder, opplyser Reuters.

– Vinden snudde og kom mot oss med en slik styrke at den raserte kystområdene i løpet av minutter, sier ordfører Evangelos Bournous i havnebyen Rafina.

Costas Baltas / Reuters / NTB Scanpix

Mati er et populært turistområde. Primært blant lokale turister, spesielt pensjonister og barn på sommerleir.

– Her er det dessverre flest skadede, og også flest døde. Folk som ikke klarte å flykte og ble fanget i hjemmene sine eller i biler, sa talsperson for myndighetene, Dimitris Tzanakopoulos, natt til tirsdag.

Yorgos Karahalis / AP / NTB Scanpix

16 barn blant de skadede

– Mati eksisterer ikke som bosetning lenger. Jeg så lik og utbrente biler. Jeg er heldig som lever, sa en kvinne til greske Skai TV, ifølge Reuters.

Tre danske turister som var savnet, ble funnet i god behold tirsdag morgen. I alt er 39 dansker evakuert fra et hotell nord for Rafina, melder Ritzau.

Norske Anette Gunnæs vurderte å evakuere da hun så flammene i nærheten av Mati utenfor Athen.

Myndighetene i landet erklærte unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Athen. Sent mandag returnerte statsminister Alexis Tsipras fra et besøk i Bosnia for å kunne overvåke situasjonen.

– Vi kjemper mot noe helt ute av proporsjoner, sa statsministeren.

Alkis Konstantinidis / Reuters

Utenriksdepartementet ber nordmenn om å ta kontakt

Flere norske turoperatører forteller NTB at ingen av deres kunder foreløpig er rammet av skogbrannene. VG har vært i kontakt med norske Bjørk Margrete Ellingsbø (19) som var i Rafina i natt.

– Vi flyktet til stranden og bløtte klærne og håret vårt, slik at vi ikke skulle ta fyr. Det var veldig farlig, veldig nært og føltes helt uvirkelig. Det har ikke skjedd noe alvorlig med oss, sier Ellingsbø til VG.

Pressevakt Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de sammen med ambassaden jobber med å skaffe seg oversikt over situasjonen og om nordmenn er i området og trenger bistand.

– Vi vil oppfordre så mange som mulig til å registrere seg på reiseregistrering.no, sier hun.

Nettstedet er et tilbud hvor nordmenn på reise i utlandet kan registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet.

– Vi oppfordrer også nordmenn i området om å holde seg orientert om situasjonen og følge rådene fra lokale myndigheter, sier Wollebæk.

Costas Baltas / Reuters

Tirsdag morgen jobber greske myndigheter med å identifisere ofrene og varsle pårørende.

Greske myndigheter har bedt EU om å bistå i slukningsarbeidet og har etterlyst assistanse på land og i luften. Både, Kypros, Spania, Italia, Tyskland, Polen og Frankrike har også tilbudt hjelp.

Frankrikes statsminister, Emmanuel Macron, skriver følgende på Twitter:

«Våre tanker er med Hellas og ofrene for de fryktelige brannene. I Sverige, som i Hellas, står Frankrike og Europa sammen og gir hjelp.»

Nos pensées vont à la Grèce et aux victimes des terribles incendies. En Suède comme en Grèce, la France et l'Europe sont solidaires et apportent leur aide. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2018

Thanassis Stavrakis / AP / NTB Scanpix

To branner – forsterkninger kommer fra hele landet

Skogbranner er ikke uvanlig i Hellas, men ekstrem tørke og kraftig vind har ført til at det har tatt godt fyr i bartrær. Dette er den verste brannen i Hellas siden 2007, da det brant på halvøyen Peloponnese sør i landet.

Mandag kveld var det to andre branner i Hellas: Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Athen. Den andre brannen brøt ut mandag ettermiddag i Penteli-området nordøst for Athen. Brannfly, helikoptre, flere titall kjøretøy og 600 brannmannskaper deltar i slukkingsarbeidet, og forsterkninger er sendt fra hele Hellas.

Regnvær som falt over Athen mandag, traff ikke områdene der det har vært skogbrann. Men det er meldt kraftig regn i det sørlige Hellas på onsdag, melder AP.

Alkis Konstantinidis / Reuters / NTB Scanpix

Fakta: De dødeligste skogbrannene siden 1980: Portugal, juni 2017: Minst 66 mennesker mistet livet i skog- og buskbranner i det sentrale Portugal.

Australia, februar 2009: 173 mennesker omkom i skog- og buskbranner i delstaten Victoria.

Hellas, august 2007: 84 mennesker omkom i skogbranner i Hellas, hvorav den største rammet den sørlige delen av Peloponnes.

Indonesia, september 1997: 240 mennesker omkom i den mest dødbringende av landets mange skogbranner.

Kina, mai 1987: 191 mennesker døde i den største skogbrannen i landet på over 300 år. 73 millioner mål skog, en sjettedel av landets tømmerreserver ble ødelagt.

Australia, februar 1983: 75 mennesker derav 17 brannfolk, døde i skogbranner sørøst i landet.

Thanassis Stavrakis / AP / NTB scanpix

100 boliger ødelagt

En ordfører opplyser til Reuters at han har sett minst 100 boliger bli slukt av flammene, samt over 200 brennende biler.

Myndighetene i landet oppfordrer alle i området til å evakuere.