Røde Kors: 50 døde i skogbranner ved Athen

Over 50 personer er døde i de to skogbrannene som herjer nær Athen, opplyser Røde Kors og en gresk tjenestemann. Over 100 personer er skadet og for mange er tilstanden kritisk. 26 av de omkomne ble funnet i havnebyen Rafina på østkysten. De fleste andre er funnet i landsbyen Mati, rett nord for Rafina.

Brannene brøt ut mandag og har spredt seg voldsomt i løpet av få timer.

Mati er et populært turistområde. Primært blant lokale turister, spesielt pensjonister og barn på sommerleir, skriver Reuters.

– Her er det dessverre flest skadede, og også flest døde. Folk som ikke klarte å flykte og ble fanget i hjemmene sine eller i biler, sa talsperson for myndighetene Dimitris Tzanakopoulos natt til tirsdag.

16 barn blant de skadede

– Mati eksisterer ikke som bosetning lenger. Jeg så lik og utbrente biler. Jeg er heldig som lever, sa en kvinne til greske Skai TV, skriver Reuters.

Han opplyste videre at 16 barn og 88 voksne er blant de skadede.

Tre danske turister som var savnet, ble funnet i god behold tirsdag morgen. To av dem, blant annet en seks år gammel jente, er lagt inn på sykehus til observasjon. I alt er 39 dansker evakuert fra et hotell nord for Rafina, melder Ritzau.

Myndighetene i landet har erklært unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Athen, og sent mandag returnerte statsminister Alexis Tsipras fra et besøk i Bosnia for å kunne overvåke situasjonen.

– Vi kjemper mot noe helt ute av proporsjoner, sa statsministeren, som ifølge nyhetsbyrået DPA antydet at brannene kan ha blitt påsatt.

Dødstallet vil stige

Tirsdag morgen opplyser Miltiadis Mylonas, visedirektør i ambulansetjenesten, at det er ventet at dødstallet vil fortsette å stige.

– Det kom overraskende på folk og det hendte veldig fort. I tillegg så brøt brannene ut på så mange fronter, så alt dette er faktorer som har gjort situasjonen ekstremt vanskelig, sier Mylonas.

Han sier myndighetene holder på med å identifisere ofrene og varsle pårørende.

Ifølge Reuters er hundrevis av mennesker sett på flukt mot havet. De ble plukket opp av forbipasserende båter.

Alkis Konstantinidis / X90200 / NTB Scanpix

To branner – forsterkninger kommer fra hele landet

Skogbranner er ikke uvanlig i Hellas, men ekstrem tørke og kraftig vind har ført til at det har tatt godt fyr i bartrær.

Den første brannen brøt ut i en furuskog nær kystbyen Kineta, vest for Athen. Brannfly, helikoptre, flere titall kjøretøy og 600 brannmannskaper deltar i slukkingsarbeidet, og forsterkninger er sendt fra hele Hellas.

Den andre brannen brøt ut mandag ettermiddag i Penteli-området nordøst for Athen.

Greske myndigheter har bedt EU om å bistå i slukningsarbeidet og har etterlyst assistanse på land og i luften. Kypros og Spania har tilbudt seg å sende både brannbiler og brannmannskap.

Thanassis Stavrakis / AP / NTB scanpix

100 boliger ødelagt

En ordfører opplyser til Reuters at han har sett minst 100 boliger bli slukt av flammene, samt over 200 brennende biler.

Myndighetene i landet oppfordrer alle i området til å evakuere.

Costas Baltas / X04108 / NTB Scanpix

– Folk bør bare dra, låse hjemmene sine og bare dra. Man tåler ikke så mye røyk over så lang tid. Dette er en ekstrem situasjon, sa Achilleas Tzouvaras, en lokal brannsjef, i et TV-intervju sent mandag.

Tidligere på dagen måtte kystvakten sende en patruljebåt for å redde folk som ble fanget på en strand av flammene. De måtte også evakuere en sommerleir for barn like ved brannen.