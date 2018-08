Politiet i Texas leter etter en kvinne med håndjern som ringte på flere dører i fylket Montgomery, før hun forsvant sporløst, skriver CNN.

Politiet har sluppet bilder av kvinnen tatt av et overvåkingskamera, der kvinnen kan bli sett en kort stund klokken 3.20 om natten. Hun har på seg en T-skjorte, er barbeint og har på seg noe som ser ut som håndjern.

– Ektemannen min ble vekket av at det ringte på døren. Det ringte sikkert 20–30 ganger, sier en av beboerne i Montgomery.

– Han gikk ut, men det var ingen der. Det er som hun forsvant i løse luften.

Her er en video av kvinnen, sluppet av politiet i Montgomery:

Ingen meldt savnet

Kvinnen skal angivelig ha besøkt minst fem hus i samme nabolag.

Politiet i Texas etterforsker nå saken.

En talsperson for politiet sier kvinnen kan ha blitt utsatt for noe kriminelt og trengte hjelp. Men han advarer også om at det hele kan ha vært et påfunn.

Det er ingen som er meldt savnet i området som passer kvinnens signalement.