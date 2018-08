Redningsskipet fikk legge til på Sicilia. Men de 177 om bord får ikke gå i land.

Italia og Malta har i dagevis kranglet om hvem som er ansvarlig for menneskene som ble reddet av «Diciotti» onsdag. Skipet har ligget på vent utenfor øya Lampedusa. 13 av migrantene er blitt hentet for å få medisinsk hjelp.

Fortsatt er 177 personer om bord. Selv om redningsskipet mandag fikk tillatelse til å legge til ved Sicilia, tillater ikke Italia migrantene å gå i land. Flyktningleiren der skal ifølge lokale myndigheter ikke være i stand til å ta imot dem, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Redningsskipet «Diciotti» er italiensk, men migrantene ble reddet i maltesisk farvann.

Italia truer med retur til Libya

Maltas innenriksminister påsto søndag på Twitter at italienerne hadde reddet menneskene i maltesisk vann for å holde dem unna Italia.

Italias innenriksminister Matteo Salvini anklager på sin side Malta for å frasi seg ansvar og krever at EU må løse problemet.

– Enten bestemmer Europa seg for å hjelpe Italia på alvor, for eksempel ved å begynne med de 180 innvandrerne om bord på skipet. Eller vi blir tvunget til å gjøre noe som stanser menneskehandlernes forretninger for godt. Det betyr å eskortere folk som plukkes opp av sjøen, tilbake til Libya, sier Salvini.

Ifølge EU og FN strider det mot folkeretten å føre migranter tilbake til land der de trues av misbruk og tortur. Libya er et av disse landene.

Vil sperre EUs havner

Østerrikes kansler Sebastian Kurz sa søndag at redningsskip med flyktninger om bord ikke lenger bør få legge til i noen EU-havn, skriver avisen Der Standard. Dermed støtter han Maltas regjeringssjef Joseph Muscat.

Skip med migranter om bord skal stanses ved EUs yttergrenser og flyktningene returneres til opprinnelsesland eller et trygt tredjeland. Hvordan dette skal foregå, er uklart.

Nordafrikanske land sier nei til sentre

Østerrike har for tiden formannskapet i EU. Kurz har presset på for å få gjennomført en EU-plan om å konstruere såkalte ankomstsentre i nordafrikanske land, men fremdriften er lav.

Både Libya, Tunisia og Marokko sier så langt nei, men saken skal diskuteres på nytt i september.

I slutten av juni ble EU-landene enige om en ny plan for hvordan Europa skal møte migranter. Den inkluderer også mottakssentre innenfor EU der migranter tas imot og fordeles.

Ordningen skal være frivillig, men så langt har ingen meldt seg hverken til å huse slike sentre eller til å ta imot menneskene som kommer, skriver Der Standard.

Antallet migranter som ankommer Europa over Middelhavet, har sunket drastisk. Men prosentandelen som drukner, er blitt mye høyere.

Fakta: EUs asylplan Stats- og regjeringssjefene i EU vedtok i juni at EU skal utvikle et nytt system for håndtering av flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet og settes i land enten på europeisk eller på nordafrikansk side. Innsatsen skal bygge på frivillighet. På europeisk side skal det utvikles et nytt mottakssystem der flyktninger og migranter skal gjennomgå en første siling, før de enten returneres eller sendes videre til asylmottak i EUs medlemsland. EU vil også vurdere samarbeidsprosjekter med FN og berørte land i Nord-Afrika, slik at flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet, kan føres tilbake til nordafrikansk side. Kilde: NTB

Italia har bedt EU om hjelp

Det er bare en drøy uke siden en lignende konflikt, knyttet til redningsskipet «Aquarius». Nå har Italia bedt EU finne en løsning for migrantene om bord på «Diciotti».

EU-kommisjonens talskvinne Tove Ernst sier til nyhetsbyrået Reuters at de jobber med å finne EU-land som vil ta imot migrantene, men hun legger til:

– Søk og redningsoperasjoner er regulert av folkeretten. Det er en sak for nasjonale myndigheter.

De siste ukene har Spania, Frankrike, Luxembourg, Tyskland og Portugal bidratt i lignende situasjoner.