Senator John McCains død i helgen har fått enorm oppmerksomhet her i USA. Mandag ble det overraskende kjent at han hadde skrevet et farvelbrev til amerikanerne like før han døde.

Kjernen i brevet er en oppfordring om ikke å miste motet tross «de vanskelige tidene», og heller ikke å glemme idealene som USA er bygget på.

Mandag ble det også meldt fra Fox News at president Trump blokkerte en uttalelse om John McCain som skulle offentliggjøres av presseavdelingen i Det hvite hus. Trump avsto fra å kommentere McCains død ved tre anledninger mandag, og flagget på taket i Det hvite hus ble firet til topps igjen, etter å ha vært på halv stang søndag.

Matt York / TT NYHETSBYRÅN

Brevet fra McCain ble lest opp av hans mangeårige medarbeider og kampanjesjef Rick Davis:

Mine amerikanske medborgere,

Som jeg har vært takknemlig for å tjene i 60 år, og spesielt mine medborgere i Arizona: takk for privilegiet ved å tjene dere, og for det givende livet som tjeneste i uniform og i offentlig embete har gitt meg.

Jeg har forsøkt å tjene landet vårt med ære. Jeg har gjort feil, men jeg håper min kjærlighet for Amerika vil veie opp for dem. Jeg har ofte sagt at jeg er den heldigste personen på denne jord. Jeg føler det sånn til og med nå, når jeg forbereder meg på at livet mitt skal ta slutt.

Jeg har elsket livet mitt, hele livet. Jeg har hatt opplevelser, eventyr, og vennskap nok til å fylle 10 tilfredsstillende livsløp og jeg er så takknemlig. Jeg har angret på ting, men jeg ville ikke ha byttet én eneste av dagene mine, i gode og mindre gode tider, men en annens beste dag.

Jeg er min familie og kone skyldig den tilfredstillelsen, og aldri har en mann vært stoltere over å ha deres kjærlighet. Og jeg er Amerika den skyldig, for det å være knyttet til Amerikas idealer – frihet, likhet for loven, respekt for alle menneskers rett til verdighet, gir mer lykke enn livets flyktige gleder.

Våre identiteter og egenverd blir ikke begrenset, men forstørret av å tjene gode saker som er større enn oss selv.

Kjære amerikanere, denne dimensjonen har betydd mer for meg enn noen annen. Jeg levde og døde som en stolt amerikaner.

Vi er borgere av verdens fremste republikk – en nasjon bygget på idealer, ikke blod eller jord. Vi blir velsignet, og er en velsignelse for menneskeheten, når vi holder fast ved disse idealene, både her hjemme og ute i verden.

Vi har hjulpet med å frigi flere mennesker fra tyranni og fattigdom enn noen gang tidligere i historien, og vi har vunnet stor rikdom og makt i prosessen.

Vi svekker vår storhet når vi forveksler patriotisme med triviell rivalisering, som har skapt hat, avmakt og vold i alle deler av verden. Vi svekker den når vi gjemmer oss bak murer, i stedet for å rive dem ned, når vi tviler på styrken i våre idealer i stedet for å stole på at de er den drivkraften for endring som de alltid har vært.

Vi er 325 millioner mennesker med sterke høylytte meninger som noen ganger svartmaler hverandre i våre røffe offentlige debatter. Men vi har alltid hatt så mye mer til felles med hverandre enn vi har vært uenige om. Hvis vi bare kan huske det, og ha som utgangspunkt at vi alle elsker vårt land, kan vi komme gjennom disse utfordrende tidene.

Vi vil komme gjennom dette sterkere enn før – det gjør vi alltid.

For ti år siden hadde jeg privilegiet å innrømme tapet i presidentvalget. Jeg ønsker å avslutte mitt farvel til dere med en hjertelig og fast tro på amerikanere, som jeg kjente så sterkt på den kvelden. Jeg føler det fortsatt sterkt.

Fortvil ikke over de vanskelige tidene, for vi tror alltid på storheten og løftet som ligger i Amerika. Fordi ingenting er ugjenkallelig her.

Amerikanere gir deg aldri, vi overgir oss aldri, vi skyr ikke historien, vi skaper historie.

Farvel, kjære amerikanere, gud velsigne dere og gud velsigne Amerika.

BREAKING: A "final message" from the late John McCain is read by an aide. pic.twitter.com/RLZRGfOAQ4 — NBC News (@NBCNews) August 27, 2018

Les mer om John McCain her:

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.