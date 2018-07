Franske soldater i Sverige for å bistå med slukking

Søndag kjempet brannvesenet i Sverige mot 50 skogbranner, og svenske myndigheter har takket ja til hjelp fra brannmannskaper fra en rekke land.

Mandag morgen var 30 spesialtrente soldater fra Frankrike på plass. Sverige får nå hjelp av blant annet Polen, Danmark, Tyskland, Østerrike, Portugal, Italia og Litauen.

Norge har bidratt med ti slukkingshelikoptre, annet materiell og mannskap.

Søndag bestemte redningsledelsen i Dalarna seg for å svi av et område på 800 hektar for å hindre brannspredning i Älvdalen, ettersom det er meldt om temperaturer på mellom 30 0g 35 grader til uken.

Det blir den største kontrollerte avbrenningen i moderne svensk historie, skriver SVT.

Totalt sto 25.000 hektar skog i Sverige i brann søndag.