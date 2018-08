Det er grunn til å tro at Kina har en million muslimske uigurer og andre minoritetsgrupper i omskoleringsleirer, ifølge tall presentert i en FN-komité før helgen.

– Vi er dypt bekymret som følge av de mange og troverdige meldingene vi har mottatt. Med begrunnelse i at de ønsker å bekjempe religiøs ekstremisme og opprettholde sosial stabilitet er regionen blitt endret til det som mest av alt fremstår som en enorm interneringsleir, sier komitémedlem Gay McDougall.

Numerous reports that #China “has turned the Uighur autonomous region into something that resembles a massive internment camp that is shrouded in secrecy,” says @UN #CERD Vice Chairwoman Gay McDougall. — Steve Herman (@W7VOA) August 10, 2018

Blir stengt inne og banket opp

Aftenposten har tidligere gjengitt historier fra mennesker som har vært innestengt i omskoleringsleirer i Xinjiang-provinsen.

Uten tiltale eller dom blir folk fratatt friheten, kan de blant annet fortelle. I leirene må de sverge trofasthet til det kinesiske kommunistpartiet, ifølge rapporter fra mennesker som har kommet seg ut. De som ikke gjør som de får beskjed om, blir straffet – eksempelvis med vold.

Kritikken har den siste tiden haglet mot regimet, blant annet i den amerikanske kongressen.

Hittil har kinesiske myndigheter i svært liten grad kommentert påstandene. Da FN-rapporten ble presentert i Genève, ble den kinesiske delegasjonen tvunget til å forholde seg til funnene som er blitt presentert de siste månedene, deriblant:.

Antallet arrestasjoner steg med 731 prosent

En tysk professor har saumfart offentlige anbud og stillingsannonser. Han konkluderte nylig med at myndighetene ved begynnelsen av året hadde bygget minst 40 slike omskoleringsleirer. I disse leirene undervises de internerte i partiets lære, og de må erklære sin lojalitet.

Offisielle tall bekrefter også at myndighetene slår kraftig ned på lokalbefolkningen i den store, men sparsommelig befolkede, regionen. I 2017 steg antallet arrestasjoner med hele 731 prosent til 228.000, ifølge offentlige tall organisasjonen Chinese Human Rights Defenders har hentet inn.

Samtidig leter enkelte aktivister opp satellittbilder som viser nye, store anlegg med murer og vakttårn. Blant dem er jusstudenten Shawn Zhang.

Her er ett av stedene han mener et slikt kompleks er anlagt i løpet av 2016–2017:

Refser kritikerne

Mandag presenterte Kina sitt syn i Genève. Delegasjonen hevdet at både lokal kultur, språk og anledningen til å praktisere islamsk tro ivaretas i den delvis selvstyrte regionen Xinjiang.

Samtidig forsøkte delegasjonsleder Hu Lianhe å endre temaet fra Kinas behandling av minoritetsgrupper til hvordan Kina jobber for å forhindre terrorhandlinger.

– Det finnes ingen såkalte «omskoleringssentre» eller «kontraekstreme treningssentre» i Xinjiang. Det er viktig å påpeke at Xinjiang, en integrert del av Kina, er et offer for terrorisme. For å sikre liv og eiendom for alle etniske grupper i den autonome regionen, må Xinjiang-myndighetene iverksette spesielle tiltak for å slå ned på voldelige terroraktiviteter i henhold til lovverket, sa Hu på mandag.

Full statement from China rep Hu Lianhe on Xinjiang re-education centers to UN review committee pic.twitter.com/wdl94gAMFT — Eva Dou (@evadou) August 13, 2018

Da hadde allerede det kinesiske kommunistpartiets talerør, avisen Global Times, slått hardt tilbake mot den internasjonale refsen. Avisen nevner ikke spesifikt omskoleringsleirene, men leverer et glødende forsvar for politikken i regionen. Ifølge avisen har vestlige politikere og medier sammenlignet Xinjiang-provinsen med et «friluftsfengsel».

– Hensikten deres er å skape trøbbel for Xinjiang og ødelegge den dyrekjøpte stabiliteten i regionen, skriver avisen.

Google/Shawn Zhang

– Politi kan sees overalt

Global Times mener kommunistpartiets «kraftfulle ledelse» har berget Xinjiang fra «randen av omfattende tumulter».

– Området har unngått å bli «Kinas Syria» eller «Kinas Libya», skriver lederskribenten.

Bulls Grafikk

Ifølge avisen er det sikkerhetsarbeidet som har æren for at det er ro og stabilitet i Xinjiang.

– Politi og sikkerhetsposter kan sees overalt, skriver Global Times.

Avisen mener krefter i Vesten bevisst sverter styret i provinsen.

– Enten forstår de ikke den reelle situasjonen, eller så finner de med vilje feil for å undergrave det lokale styret med press utenfra, mener lederskribenten.