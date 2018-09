Arbeidsledigheten i Tyskland er nå nede i 3,4 prosent. Man må tilbake til gjenforeningen av Tyskland i 1990 for å finne tilsvarende lave tall. Det viser en fersk oversikt fra Federal Labour Agency (BA).

Men den lave ledigheten og den høye sysselsettingen har en negativ effekt. Over hele landet klager småbedriftseiere og administrerende direktører over at de mangler folk til å få jobben gjort.