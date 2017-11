Hvor mektig er egentlig Putin? Russiske opposisjonelle mener Vesten tar helt feil.

Aleksander Golts Kreml-kritiske nettavis ble blokkert av russiske myndigheter samme dag som Putin annonserte at Krim var annektert.

Den russiske journalisten og kommentatoren har vært en sterk kritiker av Putin og Kremls politikk i mange år, og han har betalt en pris for det.

– Det blir bare verre og verre, sier Golts.

– I informasjonskrigen som raser, finnes det ikke lenger et klart skille mellom krig og fred. Krigene pågår kontinuerlig.

Dan P. Neegaard

– Trist og fortvilende

Konstantin Eggert er programleder i den uavhengige TV-stasjonen TV Rain som ble hardt rammet da Putin strammet grepet om mediene. Fra 1998 til 2009 jobbet han for BBC i Moskva.

– Jeg ble lært opp i BBC til at vi alltid skulle presentere to sider av historien. Derfor er det som skjer i særlig amerikanske medier, er veldig trist og fortvilende syn, sier Eggert.

Han mener de store liberale mediene i USA er blitt påvirket av de samme metodene som Trump-vennlige medier som Breitbart og Fox har brukt lenge.

– Det er ingen som helst respekt for den andre siden eller noe forsøk på å forstå andres meninger. De av oss som fortsatt jobber i frie, ikke-statlige medier i Russland, vet hva det betyr å miste prinsipper. Vi har nok av kolleger som har solgt sjelen til statlige russiske medier og driver propaganda for noen rubler ekstra, sier Eggert.

– Nå er det nok

– Tillitskrisen mellom vestlige medier og oss «stakkars provinsielle russere» vil uunngåelig påvirke offentligheten i dette landet, advarte Kreml-kritikeren Oleg V. Kasjin i avisen Republik.

Han mener bildet som særlig amerikanske medier har tegnet de siste 18 månedene av Putins Russland, er så fordreid at selv de mest iherdige anti-putinske russiske lesere blir sjokkert.

– Absurd. Idiotisk. Et kollektivt mentalt sammenbrudd, skrev opposisjonspolitikeren Leonid Volkov på Facebook i november. Han er stabssjef for opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som daglig trakasseres av Putins maktapparat.

Volkov mener det gjør Putin veldig godt å bli fremstilt som verdens mektigste og smarteste statsleder, selv om Kreml ledes av mange gamle KGB-gubber med liten digital kunnskap.

– Dette imaget er veldig ille for oss. Putin er ikke et geopolitisk mestergeni sier Volkov til N.Y.T.

Dan P. Neegaard

– Vi har kanskje ikke så mye vi skulle ha sagt

– Jeg blir ofte sjokkert over det jeg leser i Vesten om Russland, sier Ekatarina Shuman, assisterende professor i statsvitenskap og uavhengig kommentator. Hver uke gir hun kritiske samfunnsanalyser på radiostasjonen Ekko Moskva og har betegnet Putins styre som et autoritært «hybridregime».

– I Russland har vi selv få frie medier. Slik sett har vi kanskje ikke så mye vi skulle ha sagt, sier Shuman

– For meg endret det seg under presidentvalgkampen i fjor. Vi som er opplært til å se på aviser som New York Times som pilarene i et demokrati, så hvordan de ble stadig mer politiserte, emosjonelle og lite analyserende.

JORGE SILVA / REUTERS

Mener Vesten gjør Putin mektigere enn han er

Det som har fått også Putin-kritikere, liberalere og uavhengige samfunnskritikere i Russland til å snu, er særlig anklagene om at Putin avgjorde det amerikanske presidentvalget gjennom troll-kampanjer, hackere og kjøp av reklame på sosiale medier, Facebook og Twitter.

At Trumps seier skal ha blitt avgjort av Kremls Facebook-annonser for mindre enn en million kroner, betegnes som «tull» av Putin-kritikere som Volkov og Kasjin.

Russere flest har ingen illusjoner om Kreml-støttede hackere stjal e-postene til demokratene. Men i Kreml trodde ingen at Clinton skulle tape mot Trump.

Flere av enkeltsakene som er blitt store i amerikanske medier, for eksempel aksjekjøpene til Juri Milner i Twitter og Facebook, møtes med latter i Moskva.

Økt bruk av anonyme «etterretningskilder» og fremstillingen av enhver kontakt med russere som problematisk, minner russiske Putin-kritikere om hva de selv har vært utsatt for i årevis fra Kremls propagandakanaler.

Stempler journalister som fremmede agenter

Putin underskrev i forrige uke en ny lov som gjør at flere vestlige medier kan regne med å bli stemplet som fremmede agenter neste år.

Dette er Kremls svar på at amerikanske myndigheter forlangte at Russia Today skal registreres som «fremmede agent» i USA.

– Så langt er det fullstendig uklart hvor dette vil ende, sier Shuman.

– Jeg mistenker at Kreml prøver å gjøre noe som lager mye bråk, men uten at det får for store praktiske konsekvenser.

– Det er lettere å leve i en svart-hvit verden

Den russiske statsviteren og Kreml-kritikeren Dmitrij Orjeskin mener reaksjonene viser at det liberale publikumet i Russland også er nasjonalistisk.

Han peker på at hensikten med propagandakrigen er å skape en følelse av at alle lyver, og at det ikke lenger er noe å tro på.

– Situasjonen i vestlige medier kan uansett ikke sammenlignes med Russland, hvor vi lever i en helt kunstig, todelt verden. Det vil gå mange år før russere flest skjønner at de lever på en løgn, sier Orjeskin til Aftenposten.

– Vesten får skylden for alt, og vi presenteres for et paranoid verdenssyn i alle store medier hele tiden. Nå prøver de å unnskylde seg med at mediene lyver i Vesten også, sier Orjeskin.

– Den ekstreme politiseringen av amerikanske medier er forståelig når vi ser den politiske krisen som Trumps seier har skapt i USA. Men det er trist at også de mest innflytelsesrike og respekterte mediene i USA ser ut til å foretrekke å leve i en svart-hvitt verden.