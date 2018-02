Klippet gjerdet for å komme til Norge – havnet i russisk fengsel

De fem skal ha ankommet Murmansk nordvest i Russland i midten av oktober i fjor. Derfra kom de seg til Petsjenga-området, som ikke ligger så langt fra grensen til Norge, i Murmansk fylke,

Dømt til fengsel

Selv om de ikke hadde med seg pass, kom de seg forbi et område der alle utlendinger må vise pass. Ifølge nettavisen The Independent Barents Observer hadde de fem klart å klippe seg gjennom et piggtrådgjerde på grensen mellom Russland og Norge og var på vei mot Norge da de til slutt ble stoppet av russerne.

Nå er mennene dømt til fengsel i seks måneder, mens kvinnene må bak lås og slå i fem måneder, melder The Independent Barents Observer. Tre av de dømte er fra Den demokratiske republikken Kongo, mens de to andre er fra det mindre nabolandet Republikken Kongo.

Det er statsadvokatkontoret i Murmansk fylke som onsdag meldte om dommen.

Seks forsøk på ett år

I 2015 var hele Norges øyne rettet mot nordlige Russland som viste seg å være en effektiv reiserute for immigranter som ønsket å søke asyl i Norge. Nesten 5500 immigranter kom over Storskog-grensen den gang.

Nå har russerne tydeligvis skjerpet kontrollen. 196 kilometer med piggtrådgjerde sørger for at russerne har god kontroll over grensen.

Russiske vakter oppdaget i fjor seks forsøk på ulovlig passering av grensen.