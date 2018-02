80 år gamle Maumoon Abdul Gayoom er Yameens halvbror og styrte Maldivene i 30 år inntil øystatene holdt sitt første demokratiske valg i 2008. Kort tid etter at president Yameen erklærte unntakstilstand, ble ekspresidenten pågrepet i sitt hjem i hovedstaden Male, ifølge Gayooms datter.

80-åringen har stilt seg på opposisjonens side i den politiske krisen i landet og tatt til orde for at halvbroren må gi fra seg makten.

Krisen som ryster Maldivene, har tilspisset seg siden president Yameen nektet å føye seg etter en ordre fra høyesterett om å løslate eller frikjenne politiske fanger.

Soldater

Få timer etter at unntakstilstanden ble innført, trengte soldater seg inn i høyesterettsbygningen i Male, der dommere antas å ha søkt tilflukt, opplyser opposisjonspolitikeren Ahmed Maloof.

Ekspresident Mohamed Nasheed, som var landets første folkevalgte leder, ber folk om å motsette seg det han kaller en rettsstridig unntakstilstand.

Nasheed ble dømt til 13 års fengsel i en kontroversiell rettsprosess i 2015, men fikk siden asyl i Storbritannia. Høyesterettskjennelsen forrige uke banet også vei for at Nasheed kunne vende tilbake fra eksil og stille til valg når Yameens presidentperiode utløper senere i år.

Mohamed Sharuhaan / AP / NTB scanpix

Reiseråd

Domstolen gjeninnsatte i forrige uke også tolv folkevalgte som var blitt sparket ut av nasjonalforsamlingen etter at de skiftet side og sluttet seg til opposisjonen. Opposisjonen har gjentatte ganger mislyktes i forsøk på å få president Yameen stilt for retten for anklager om korrupsjon.

Unntakstilstanden gir omfattende fullmakter til sikkerhetsstyrker til å pågripe mistenkte uten å stille dem for en domstol.

Utenriksdepartementet i Oslo har foreløpig ikke endret sitt reiseråd for Maldivene. Danske myndigheter oppfordrer sine borgere til å være forsiktige og unngå større forsamlinger hvis de er i hovedstaden Male.

– Det er ingen rapporter om at turistområder eller Male lufthavn er berørt, heter det fra det danske utenriksdepartementet.