Meningsmåling: Flertallet i Storbritannia vil bli i EU

Det er BMG som står bak undersøkelsen på vegne av den engelske avisen The Independent, skriver Reuters.

Grunnen til at meningsmålingene nå viser at det er flere som ønsker å forbli EU-medlem, er fordi det har vært en holdningsendring blant dem som ikke stemte under folkeavstemningen om brexit i 2016.

Veien videre

Resultatet etter avstemmingen viste at 52 prosent ønsket brexit, mens 48 prosent ønsket å bli.

Storbritannia går nå mot fase to i skilsmisseforhandlingene.

Fase to vil inkludere diskusjoner om både overgangsordninger og rammene for en fremtidig handelsavtale.

I tillegg skal EU og Storbritannia begynne å diskutere fremtidig samarbeid innenfor felt som sikkerhet og forsvar.

