Når bestemor kommer med julegaver proppfulle av narkotika ...

Paret fra California var på en lang julereise over det amerikanske kontinentet, da turen stoppet i York i Nebraska.

Ekteparet på 80 og 70 år skulle besøke venner i Vermont, og hadde planlagt å stoppe i Boston for å hilse på bekjente. Bak på sin Toyota pickup hadde de over 27 kilo med kraftig marihuana med en ansått gateverdi på nærmere tre millioner norske kroner, ifølge lokalavisen York News-Times.

Turen fikk en brå slutt da de ble stoppet av sherrifen i York på grunn av vinglete kjøring tirsdag. Politimennene reagerte den skarpe marihuanalukten, og på lasteplanet fant man over 27 kilo marihuana pakket i små kasser.

Merry-huana!

Paret oppga at narkotikaen var ment som julegaver, opplyser sheriff Paul Vrbka til York News-Times. Paret, som kommer fra Lake County i det cannabisliberale California, skal ha gitt uttrykk for at de ikke visste at det var ulovlig med marihuana i Nebraska.

Ektemannen på 80 år ble arrestert, siktet for besittelse og smugling av marihuana til en gateverdi på nesten tre millioner kroner, mens kona på 70 år ikke ble arrestert grunnet helseproblemer. Mannen er nå ute av varetekt etter å ha betalt kausjon.

Kvinne i 80-årene tatt med 31 kilo kokain

Mens california-pensjonistene ville gi venner en «grønn» jul, ble det en «hvit» jul for tollerne på Rafik Hariri internasjonale flyplass i Beirut.

Fredag ble kvinne i 80-årene fra Venezuela stoppet med 31 kilo kokain pakket inn som julegaver i bagasjen, skriver den libanesiske avisen The Daily Star.

Kvinnen reiste fra Venezuela via Beirut til Frankrike. Dette er tidenes største kokainbeslag, opplyser det nasjonale nyhetsbyrået i Libanon.

Ifølge New York Times skal også to sikkerhetsansatte ved flyplassen ha blitt arrestert i det de forsøkte å eskortere kvinnen gjennom tollen.

Det opplyses ikke noe om kvinnen skal ha innrømmet smuglerforsøket.

Den libanesiske finansministeren tvitret fredag om rekordbeslaget. Han understreket at landets myndigheter jobber også under juleferien. Ministeren ba samtid reisende være ekstra på vakt i julen: