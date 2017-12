Målingene tyder på at britene angrer. Men det forteller ikke hele historien.

Da britenes statsminister Theresa May var i Brussel i forrige uke, ble det klart at Storbritannia og EU endelig kan gå videre til trinn to av skilsmisseforhandlingene.

Det skjer etter en dragkamp der britene har måttet gi etter på mange punkter.

Samtidig led May et nederlag i parlamentet da et flertall fikk gjennom at de skal ha vetorett over den endelige brexit-avtalen.

Da britene for halvannet år siden bestemte at landet skal melde seg ut av EU, var 52 prosent for og 48 prosent i mot. Også etter avstemningen var det et flertall for å stå utenfor EU.

Men parallelt med forhandlingene i Brussel, har meningsmålingene vist en bevegelse mot at flere ønsker å bli i unionen.

I helgen publiserte The Independent en måling med det hittil største overtaket for dem som vil forbli EU-medlemmer, med 51 prosent for å bli i EU og 41 prosent for å forlate unionen.

Ledelsen på 10 prosentpoeng forteller likevel ikke hele sannheten. Meningsmålingsinstituttet BMG poengterer at mange av dem som nå sier de vil bli, ikke stemte i folkeavstemningen.

9 av 10 av dem som brukte stemmeretten, har ikke skiftet mening.

Politisk kommentator Peter Kellner, som tidligere var sjef for meningsmålingsinstituttet Yougov, advarer derfor mot å tro at endringen er så stor som enkeltmålingen tyder på.

Han sier det er vanskelig å få tak i hjemmesitterne og at synet til sofavelgerne som har svart meningsmålerne, derfor kan ha blitt vektet for tungt. I tillegg har en del eldre velgere som stemte for å melde seg ut, falt fra, mens unge, som i stor grad er for EU-medlemskap, har fått stemmerett.

Men også målingene fra Yougov de siste månedene tyder på et stemningsskifte. I forrige uke svarte 45 prosent av de spurte at det var feil å stemme for å melde seg ut, mens 44 prosent mener det var riktig.

– En tredel av dem som stemte for å forlate EU, er ikke nødvendigvis anti-EU, men ble overbevist av alt som ble sagt om at helsevesenet ville få mer penger, at innvandringen vil gå ned og at det ville bli høyere lønninger utenfor EU. De begynner å tenke at det ikke blir så fordelaktig som man trodde, og ser at det å melde seg ut er ganske komplisert, sier Kellner, som er tilknyttet tenketanken Carnegie Europe.

Han mener de neste seks til ni månedene vil være viktige for å se hvordan det går, men tror det må et dramatisk stemningsskifte til for at dette skal få politiske konsekvenser.

Valgekspert og professor John Curtice ved Universitetet i Strathclyde leder British Polling Council. Han forklarer bevegelsen med at britene i mindre grad tror de vil få en god avtale. I tillegg er de misfornøyde med hvordan regjeringen har taklet forhandlingene.

– Men de er også kritiske til EU. Og folk synes at politikerne roter det hele til, sier Curtice.

De gamle stemte Storbritannia ut av EU. I vår tok de unge revansj.

Han tror at mange av dem som stemte for å melde seg ut, vil skylde på EU og regjeringen for at forhandlingene er vanskelige. Noen av dem vil mene at dette nettopp viser svakhetene ved EU, ifølge Curtice.

– Men det er utvilsomt noen som skulle ønske de hadde brukt stemmeretten i folkeavstemningen.

Curtice tror det skal mye til for at det blir en ny folkeavstemning. Så sent som tirsdag sa Labour-leder Jeremy Corbyn at han ikke ville ha en ny.

– Det viktigste budskapet fra disse målingene er at folket er delt, sier Curtice.