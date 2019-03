Wonder Woman-skuespiller Gal Gadot, utvilsomt en av verdens mest berømte israelere, har hittil holdt seg langt unna israelsk politikk. Men nå har 33-åringen kastet seg inn i en duell med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Netanyahu hevdet søndag at Israel «ikke er nasjonalstaten til alle borgerne, bare det jødiske folket». Han begrunner standpunktet med den kontroversielle loven som definerer Israel som jødenes nasjonalstat. Loven ble vedtatt i fjor til tross for protester fra Israels arabere, som utgjør cirka en femtedel av befolkningen.

Sebastian Scheiner, AP/NTB scanpix

– Du skal elske din neste

Med bibelsitatet «Du skal elske din neste som deg selv», ga Gadot i helgen støtte til fotomodell og programleder Rotem Sela i en pågående feide med Netanyahu.

– Dette er ikke et spørsmål om høyre eller venstre. Jøde eller araber. Sekulær eller religiøs. Det er et spørsmål om dialog, skrev Gadot videre på sin Instagram-konto, der hun har 28,3 millioner følgere. – Rotem, min søster, du er en inspirasjon for oss alle.

Fakta: Israels arabiske borgere Da staten Israel oppsto i 1948, ble deler av den arabiske befolkningen i det som hadde vært protektoratet Palestina, jaget på flukt. Mange millioner etterkommere bor i dag i flyktningleirer i nabolandene, på Vestbredden, i det østlige Jerusalem og i Gaza. 5 millioner palestinske flyktninger har i dag rett til hjelp fra FN-organet UNRWA. Mange arabere ble imidlertid boende og utgjør i dag den arabiske minoriteten i staten Israel. De utgjør cirka 20 prosent av befolkningen, altså 1,75 millioner mennesker av en total befolkning på 8,72 millioner. Det anslås at 82 prosent av de israelske araberne er muslimer. Ni prosent er drusere, mens ni prosent er kristne.

Clay Enos, Warner Bros via AP/NTB scanpix

Skremmer med araberne

Rotem startet feiden med Netanyahu før helgen. Hun var irritert over at Netanyahu og partiet hans, Likud, forsøker å skremme velgerne med at deres fremste utfordrere vil søke samarbeid med araberne etter valget den 9. april.

– Hva er problemet med arabere? Herregud, det er også arabiske borgere i dette landet, skrev hun til sine hundretusener av følgere på Instagram ifølge AP. – Når i helvete skal noen i myndighetene si til folket at Israel er en stat for alle landets borgere og at alle er født like, spurte hun.

Noam Revkin Fenton /AP/NTB scanpix

Fakta: Valget i Israel Israelerne velger 9. april medlemmer til nasjonalforsamlingen Knesset. Det er tilsammen 120 mandater å kjempe om. Hele landet er én valgkrets, og partiene stiller altså én liste hver. Valget er proporsjonalt, men med en sperregrense på 3,25 prosent. Regjeringspartiet Likud fikk for eksempel sist drøyt 23 prosent av stemmene og 25 prosent av mandatene.

– Araberne har 22 nasjoner – de trenger ikke en til

Netanyahu lot seg altså ikke affisere av kritikken, og fyrte i stedet av salven om at Israel bare er en nasjon for jødene. Mandag fulgte han opp med å si at «araberne har 22 nasjoner rundt seg og trenger ikke en til».

Netanyahu antyder altså at Israels arabiske borgere har en nærmere tilknytning til arabiske land rundt i regionen enn til Israel, skriver The Times of Israel.

Netanyahu hevder loven om Israel som jødenes nasjonalstat ikke går ut over arabernes rettigheter fordi andre lover sikrer enkeltindividenes rettigheter.

DOLORES OCHOA, AP/NTB scanpix

Advarte mot «horder av arabere» i 2015

Å skremme med arabernes innflytelse er ingen ny taktikk for Netanyahu. På selve valgdagen i 2015 sa Netanyahu på TV at partiets velgere måtte møte opp ved valgurnene for å kompensere for «hordene med arabere» som stemte.

Valganalyser har vist at Netanyahus kommentar om «de arabiske hordene», kan ha sikret Likud valgseieren.

De stadige påstandene om at hovedutfordreren Benny Gantz vil slå seg sammen med de arabiske partiene etter valget, kan tyde på at Netanyahu har tro på at vinneroppskriften kan gjentas. Gantz sa mandag at han kan styre med «jøder og sionister» og antydet slik at han ikke vil sitte i regjering med arabiske partier.