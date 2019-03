Flere likheter mellom flystyrtene i Etiopia og Indonesia

Søndagens nye flystyrt har igjen vakt spørsmål om sikkerheten rundt av Boeings populære 737 MAX-fly.

Flyet som styrtet søndag og kostet 157 mennesker livet, er en av de mest moderne, en 737 MAX 8-maskin, og ble levert i november i fjor. Det er samme type fly, fra selskapet Lion Air, som styrtet i oktober da 189 mennesker omkom.

Den amerikanske professoren i luftfartssikkerhet, William Waldock, er en av dem som mener at det vil vekkes mistanke rundt sikkerheten på flytypen fordi det samme type flyet kræsjet på samme måte, med nesen først.

– Etterforskere har ikke stor tro på tilfeldigheter, sier han.

Han får støtte fra Alan Diehl, tidligere etterforsker for National Transport Safety Board (NTSB). Diehl mener at likhetene, blant annet at mannskapet på begge flyene raskt etter avgang merket at noe var feil, «klart tyder på et potensielt kontrollproblem» med det etiopiske ruteflyet.

Samtidig påpeker han at årsaken til styrten kan være så mange, for eksempel motorproblemer, pilotfeil, vektbelastning, sabotasje eller fugleangrep.

– Vent på svar

Grunnleggeren av Aviation Safety Network (ASN), som fører statistikk over verdens flyulykker, mener det er for tidlig å trekke paralleller til flystyrten i Indonesia.

– Jeg håper folk vil vente på det første resultatet av etterforskningen i stedet for å trekke forhastede konklusjoner basert på de få faktaene vi vet nå, sier Harro Rante.

Flyet i Indonesia styrtet etter at nødsystemet ved en feil startet opp og aktiverte autopiloten som styrte flyet nedover. Flyverne hadde ikke kunnskap om hvordan de kunne overta kontrollen manuelt.

Mandag sa lederen for Indonesias transportsikkerhetskomité (KNKT) Soerjanto Tjahjono at de vil tilby seg å bistå Etiopias etterforskning av flystyrten.

Michael Tewelde/ AFP

Settes på bakken

Ethiopian Airlines har sagt at det ikke ble funnet noen feil under vedlikeholdssjekken før avgang søndag.

Mandag morgen lokal tid melder de på Twitter at de har valgt å sette alle MAX 8-fly på bakken.

– Selv om vi ikke kjenner til årsaken til ulykken, har vi valgt å sette den enkelte flytypen på bakken som et sikkerhetstiltak, skriver selskapet.

Ifølge den kinesiske avisen Caijing som siterer en anonym kilde, har også Kina bedt alle innenlandske flyselskaper om å gjøre det samme. De har også bedt flyselskapene om å sette MAX 9-flyene på bakken.

Boeing har ikke kommentert enkeltsakene, men uttalte til AFP at «flytypen er like trygg som andre fly», da spekulasjonene rundt sikkerheten startet.

Boeing har levert rundt 350.737 MAX-fly og har over 5.000 flere under bestilling.

19 FN-ansatte

19 av de 157 personene som omkom i flystyrten i Etiopia søndag, jobbet for FN, ifølge organisasjonens sikkerhetsdepartement.

Ulykken skjedde like før et stort internasjonalt klimamøte i Nairobi i Kenya, der FNs miljøorganisasjon UNEP holder til.

– Jeg er veldig lei meg etter nyheten om flystyrten i Etiopia som kostet livet til alle om bord. Min inderlige kondolanse går til familiene og kjære av ofrene, inkludert våre egne FN-ansatte, som omkom i denne tragedien, skriver FNs generalsekretær António Guterres på Twitter.

Ruten mellom Etiopias hovedstad Addis Abeba og Nairobi kalles ofte «FN-skyttelen» fordi den så ofte blir benyttet av FN-arbeidere.