Britisk kvinne fengslet i Iran får diplomatisk beskyttelse

– Jeg har i dag bestemt at Storbritannia vil gjøre noe som er svært uvanlig og gir diplomatisk beskyttelse, sier britenes utenriksminister Jeremy Hunt i en uttalelse torsdag.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som arbeider for Thomson Reuters Foundation, har vært fengslet i Iran siden hun ble pågrepet sammen med sin lille datter på flyplassen i Teheran i 2016.

Hunt sier at dette er en formell anerkjennelse fra den britiske regjeringen om at behandlingen av kvinnen strider mot Irans forpliktelser om å følge internasjonale lover. Ifølge Hunt har kvinnen blitt utsatt for «uakseptabel behandling» av iranske myndigheter. Blant annet har ikke britiske myndigheter hatt mulighet til å sikre henne helsebehandling for brystkreft.

Zaghari-Ratcliffe soner en dom på fem år for angivelig undergraving av det iranske styret, en anklage hun alltid har nektet for. Hun er bosatt i Storbritannia, men var i Iran for å besøke sin familie.

Ektemannen Richard Ratcliffe har drevet en kampanje i Storbritannia for å få henne satt fri. I mellomtiden blir den nå tre år gamle datteren passet på av Zaghari-Ratcliffes foreldre.