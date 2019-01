Hva er Huawei, og hvorfor er man bekymret i Washington, Tokyo og Oslo?

Huawei er Kinas første teknologi-varemerke med global rekkevidde og en økende kilde til spenning mellom hovedstedene Washington, D.C. og Beijing.

I et tiår har selskapet slåss mot beskyldninger om at det er et dekke for kinesisk spionasje eller på andre måter utgjør en sikkerhetsrisiko.

Myndighetene i en rekke land, som Japan og Australia, har begrensninger på bruken av teknologi fra Huawei. I Norge har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advart mot at Huawei får bygge ut det neste telenettet, kalt 5G.

Mandag tok amerikanske myndigheter ut tiltale mot Huawei og selskapets finansdirektør, Meng Wanzhou. Den kinesiske telegiganten er mistenkt for blant annet svindel og tyveri av forretningshemmeligheter.

Her er fire spørsmål og svar om Huawei og stridighetene:

1. Hva er Huawei?

Huawei Technologies Co. Ltd. er verdens største leverandør av komponenter som tele- og nettselskaper bruker til å styre datatrafikk.

Selskapet ble grunnlagt i 1987 av den tidligere militæringeniøren Ren Zhengfei. Huawei er blitt en ledestjerne i innsatsen for å omskape Kina fra å være verdens lavlønnsfabrikk til et sentrum for høyteknologi.

I 2017 passerte selskapet Ericsson som verdens største leverandør av nettverksutstyr. Det har 45 av verdens 50 største teleselskaper som kunder.

I 2010 lanserte selskapet sin smarttelefon, og i fjor kapret det annenplassen i verden fra Apple. I 2018 solgte Huawei 200 millioner telefoner. Bare Samsung selger flere.

Hovedkvarteret ligger i Shenzhen, rett ved Hongkong, og forskningsbudsjettet er 10 prosent høyere enn Apples.

Jonathan Hayward/The Canadian Press/AP/NTB scanpix

2. Hva handler striden om?

I USA og Australia har myndighetene siden 2012 advart mot samarbeid med Huawei. I Japan har landets cybersikkerhetstjeneste forbudt statlige aktører å bruke Huawei-teknologi fra 1. april.

Det er to grunner til skepsisen mot selskapet.

Frykt for spionasje.

Mistanke om handel med Iran i strid med sanksjoner.

Det aktuelle rabalderet ble utløst da Meng Wanzhou, en av selskapets ledere og datter av grunnleggeren, 1. desember ble arrestert under en mellomlanding i Canada på vei fra Hongkong til Mexico. Det var USA som hadde utstedt arrestordren og krevd henne utlevert.

Meng og selskapet er mistenkt i USA for å ha løyet for banker om Huaweis Iran-forbindelser og for å ha stjålet amerikansk teknologi.

Joshua Roberts, Reuters/NTB scanpix

Fungerende justisminister Matthew Whitaker og et helt kobbel fremtredende personer i USAs regjeringsapparat kunngjorde mandag kveld en rekke seriøse anklager mot Huawei.

Arrestasjonen av Meng har utløst et diplomatisk lurveleven. Arrestasjoner av canadiske borgere i Kina tolkes inn i striden. Det gjør også en dødsdom for narkotikasmugling.

EU-toppen Andrus Ansip, en estisk politiker, er blant dem som åpent har uttrykt uro for spionasje. Han fremholder at kinesisk lov påbyr selskaper å samarbeide med etterretningen. Han mener det kan føre til at teknologien inneholder «bakdører» for å tyvlytte på data- eller telefonsystemer.

Kinesisk UD mener anklagene er grunnløse og mener andre land bare er ute etter å beskytte egne selskaper mot konkurranse.

3. Hva sier selskapet?

Selskapet bestrider alle anklager om spionasje, avviser at det er kontrollert av det kinesiske kommunistpartiet og utelukker tukling med produktene for å kunne spionere.

Grunnlegger Ren Zhengfei stilte nylig selv til et sjeldent intervju med vestlige reportere. Han sa at han ville avvise enhver henvendelse fra kinesiske myndigheter om å avsløre hemmeligheter.

Det han ikke sa, er at alle kinesiske selskaper er pålagt å utlevere informasjon dersom etterretningsmyndighetene ber om det.

Matthew Lloyd, Reuters/NTB scanpix

Huawei har videre sluppet vestlige reportere inn på selskapets forskningssentre. Det har også opprettet sentre i Tyskland, Canada og Storbritannia der utenlandske myndigheter kan sikkerhetsteste produktene.

4. Hvilken rolle har selskapet i 5G-utviklingen?

Sammen med finske Nokia og svenske Ericsson er Huawei en av de største utviklerne av såkalt femte generasjons teleteknologi – 5G.

5G-nettverk skal øke hastigheten, kapasiteten og påliteligheten kraftig. Det skal slik kunne brukes til for eksempel selvkjørende biler og busser og utvide bruken av telemedisin.

Dermed er det også politisk følsomt, det kan gi mer alvorlige konsekvenser når sikkerheten glipper, og det krever større tillit til leverandørene.

Årlig salg av 5G-utstyr er ventet å nå over 90 milliarder kroner innen 2022, ifølge IHS Markit.

Huawei har avtaler med selskaper i Tyskland, Canada, Frankrike, Italia, India, Singapore, Sør-Korea og Irland om å teste slikt utstyr. USA, Australia og Taiwan blokkerer Huawei fra 5G-deltagelse.