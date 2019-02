Pentagon advarer mot å tro at IS er nedkjempet

Onsdag samles utsendinger fra USAs 78 koalisjonspartnere i krigen mot IS, blant dem Norge, i Washington for å diskutere veien videre.

I sin tale om rikets tilstand kvelden før proklamerte Trump på nytt seier over den ytterliggående islamistgruppa IS.

– Store nasjoner utkjemper ikke endeløse kriger. Da jeg overtok som president for to år siden, kontrollerte IS drøyt 50.000 kvadratkilometer i Irak og Syria. I dag har vi frigjort så å si hele dette territoriet fra disse blodtørstige monstrenes grep, sa han i talen.

– Nå skal vi samarbeide med våre allierte om å ødelegge restene av IS. Det er på høy tid å gi våre modige krigere i Syria en varm velkomst når de kommer hjem, sa Trump.

Trumps uventede beslutning om å trekke amerikanske styrker ut av det nordlige Syria fikk daværende forsvarsminister Jim Mattis til å trekke seg i protest. Noen uker senere trakk også USAs spesialutsending til kampen mot IS, Brett McGurk, seg.

Advarer

Også på USAs øverstkommanderende i Midtøsten, general Joseph Votel, kom Trumps beslutning overraskende.

– Jeg ble ikke konsultert, sa Votel da han tirsdag orienterte forsvarskomiteen i Senatet om utviklingen.

Generalen advarer mot å tro at IS er nedkjempet for godt og viser til at islamistgruppa fortsatt kontrollerer rundt 600 kvadratkilometer sørøst i Syria, rett nok langt mindre enn de 88.000 kvadratkilometerne de en gang rådet over.

– Selv om dette området er gjenerobret, er det viktig å forstå at kampen mot IS og voldelige ekstremister ikke er over og at vårt oppdrag ikke er endret, mener Votel.

IS har fortsatt mellom 1000 og 1500 væpnede krigere i områdene de kontrollerer sør i Eufrat-dalen nær grensa til Irak. De øvrige opprørerne er spredt og ligger lavt, men kan komme til å returnere i løpet av seks til tolv måneder etter at USA trekker ut sine styrker, advarer han.

Skjuler seg

I forrige måned hevdet amerikanske tjenestemenn at IS hadde mistet 99,5 prosent av sine områder og at rundt 2000 opprørere var samlet på et under 5 kvadratkilometer stort område i Eufrat-dalen i Syria og et under halvparten så stort område i Irak.

Nå erkjennes det at opprørerne er spredt og skjuler seg i et over hundre ganger større område.

– De er fortsatt i stand til å koordinere offensiver og motoffensiver, og de er i stand til å drive et desentralisert opprør, heter det i en fersk rapport fra Pentagon.

– Dersom myndighetene i Irak og Syria ikke tar sunnimuslimenes sosioøkonomiske, politiske og sekteriske krav på alvor, er det svært sannsynlig at IS får anledning til å gjenoppstå og erobre territorier, heter det i rapporten.

Washington-møte

Mens Trump i desember varslet rask tilbaketrekning fra Syria, har han etter press fra både Pentagon, amerikansk etterretning og europeiske og lokale allierte siden gått noe tilbake på dette.

– Jeg er ikke under press til å komme opp med en spesifikk dato for tilbaketrekking, sa Votel tirsdag.

Ine Eriksen Søreide (H) representerer Norge under møtet i koalisjonen mot IS i Washington.

– Analyser viser at ISIL fortsatt ikke er bekjempet, og det er fremdeles en betydelig risiko for at de kan komme tilbake i de områdene som nå er frigjort, sier Søreide.

USA håper trolig å overtale koalisjonspartnere til å fylle tomrommet etter de amerikanske soldatene i Nord-Syria, men det er uvisst om de vil lykkes med dette.