Storbritannia retter søkelyset mot flere mistenkelige dødsfall etter nervegiftangrep

Den 4. mars ble eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia utsatt for nervegiften novitsjok i den britiske byen Salisbury. Nervegiften er produsert i Russland og er ment for militært bruk, og ifølge eksperter er det kun et fåtall aktører som har tilgang til den.

Storbritannias statsminister Theresa May mener at det er «høyst sannsynlig» at Russland står bak, og tirsdag opplyste innenriksminister Amber Rudd at britisk politi etterforsker hvorvidt russerne kan knyttes til 14 andre dødsfall, ifølge Sky News.

Tirsdag kom det dessuten melding om at enda en eksil-russer, forretningsmannen Nikolaj Glusjkov, er funnet død i sin bolig i London.

68-åringen ble funnet av venner og familie mandag, men dødsårsaken er ennå ikke fastslått, ifølge avisa The Guardian. Saken blir nå etterforsket av britisk antiterrorpoliti, men politiet avviser at dødsfallet har noen tilknytning til nervegiftangrepet i Salisbury.

Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

Russisk oligark funnet hengt

Glusjkov var en nær venn av den russiske oligarken Boris Berezovskij, som flyktet til Storbritannia etter å ha kommet på kant med president Vladimir Putin i 1999.

I 2013 ble han funnet hengt i boligen til sin ekskone utenfor London. Trolig selvmord, lød konklusjonen, men venner og familie tvilte, og Glusjkov var en av dem.

– Jeg er sikker på at Boris ble drept, sa han i et intervju med The Guardian.

Nå er Berezovskijs dødsfall ett av de 14 som britisk politi vil etterforske på nytt.

Fakta: Fakta om nervegiftangrepet i Storbritannia * Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Halvannen uke senere lå begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans er ikke kritisk. * Mandag 12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet. * May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. * Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet. * Den britiske innenriksministeren Amber Rudd opplyser at britisk politi nå etterforsker hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene.

Politiet vil også ha en ny gjennomgang av dødsfallet til den russiske forretningsmannen Aleksandr Perepilitsjnij, som døde under en joggetur nær London i 2012 En hjertespesialist mente at det «trolig» skyldtes naturlige årsaker.

Glusjkov, som ble funnet død mandag, hadde også bakgrunn fra russisk næringsliv. Han tilbragte fem år i russisk fengsel etter å ha blitt dømt for hvitvasking av penger og bedrageri i 1999 og flyttet til London etter at han ble sluppet fri.

I 2011 vitnet han i en rettssak mot en annen russisk oligark, Roman Abramovitsj, som fortsatt står på god fot med Kreml.

Russerne tilbyr hjelp

Russiske myndigheter avviser all innblanding i giftangrepet i Salisbury.

– Vi har allerede sagt at dette bare er tull. Vi har ikke hatt noe med dette å gjøre, sa utenriksminister Sergej Lavrov tirsdag.

Han sa også at russiske myndigheter har bedt om å få tilgang til prøver av nervegiften som ble brukt i Salisbury.

– Russland er klare til å samarbeide, i tråd med FN-konvensjonen om kjemiske våpen, men det forutsetter at Storbritannia etterfølger sine egne internasjonale forpliktelser, sa Lavrov, som la til at britene allerede har avslått det russiske tilbudet.

Men May har satt hardt mot hardt, og har uttalt at hvis russerne ikke kommer med en troverdig forklaring på nervegiftangrepet inne midnatt tirsdag, så vil britiske myndigheter holde Russland ansvarlig og iverksette straffetiltak.

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

– Stor helsefare

Mens Skripal og datteren fortsatt ligger kritisk skadet på sykehus, er det frykt for at flere personer i den engelske småbyen kan bli eksponert for nervegiften.

Den russiske kjemikeren Vil Mirzajanov sier til Sky News at novitsjok er så giftig at selv svært små spor etter stoffet kan bety stor helserisiko på lang sikt. Mirzajanov var på 1980-tallet direktør for Russlands program for utvikling av kjemiske våpen, men er nå bosatt i USA.

Britiske helsemyndigheter mener imidlertid at helserisikoen er lav. Folk som har vært i de utsatte områdene, er blitt bedt om å vaske klærne.

I alt har 38 personer blitt undersøkt av leger etter at far og datter Skripal ble funnet bevisstløse på en benk for søndag for en drøy uke siden. Ytterligere en person er fortsatt innlagt på sykehus.

Skripal har tidligere sittet seks år i russisk fengsel etter at han ble avslørt som dobbeltagent for Storbritannia.