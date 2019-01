En kald vinterdag i januar 2014 dro Clayvin Herrera sammen med broren og en kompis ut på jakt. Han hevder selv at de håpet få tak i noe mat til familien. Herrera og de andre jegerne er medlemmer av Crow-stammen, et amerikansk urfolk, tidligere kalt indianere. De bor i et reservat i delstaten Montana.

Skjøt tre dyr

Jegerne oppdaget en flokk elk, en slags stor hjort eller liten elg. De fulgte etter dyrene over delstatsgrensen inn i nasjonalskogen Bighorn i Wyoming. Der skjøt de tre dyr. Den vinteren, forteller Herrera, fikk hans tre døtre spise seg mette på spagetti med elk-kjøtt og elk-hamburgere.

Mistenksom kollega

Jakten kom imidlertid myndighetene i Wyoming for øre. Som viltvokter drøftet Herrera en sak med en viltvokter i nabostaten. Da vedkommende ble mistenksom og googlet Herrera, fant han et bilde av crow-mannen poserende blant annet med et elk-gevir.

Fikk bot på 8080 dollar

Da Wyoming-viltvokteren på sommeren fant et kadaver som passet med skrytebildene, ble Herrera siktet for å ha skutt storvilt utenfor jaktsesongen og uten lisens. Herrera protesterte og hevdet at en traktat fra 1868 mellom USA og Crow-stammen ga ham rett til å jakte. Han ble ikke hørt. Herrera ble dømt til en bot på 8080 dollar, ett års betinget fengsel og tre år uten jaktløyve.

Fakta: Crow-stammen Crow er en stamme fra slettelandet i USA, tilhørende sioux-familien. På sitt eget språk kaller de seg apsáalooke – den stornebbene fuglens folk. Holdt opprinnelig til i dagens Wyoming, Montana og Nord-Dakota. Har i dag et reservat i Montana med 6–7000 innbyggere. Var ifølge Store norske leksikon dyktige ryttere og hadde stolte krigertradisjoner. Lot seg verve som speidere for regjeringsstyrkene under de store indianerkrigene. Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia

Avtale fra 1868

Bakgrunnen for striden er at store deler av delstatene Montana og Wyoming på 1800-tallet var kontrollert av crow-stammen. I 1868 reduserte en traktat stammens territorium betydelig. Samtidig garanterte den jaktrettigheter for urfolkene på utmark i det gamle territoriet «så lenge det finnes vilt» og «så lenge det er fred mellom hvite og indianere».

Mener jaktretten er bortfalt

Herrera og hans advokater mener denne rettigheten fortsatt gjelder, slik at for eksempel begrensninger i jaktsesongen ikke får betydning for stammemedlemmer. Dermed kan dommerne måtte bore ned i USAs historie for å komme frem til sin avgjørelse.

Delstaten Wyoming mener urfolket mistet sin utvidede jaktrett da territoriet Wyoming ble en delstat i 1890. Hvis ikke dette fører frem, peker de på president Grover Clevelands kunngjøring fra 1897 om at området Bighorn skulle være en nasjonalskog. De mener denne beslutningen uansett fjerner stammefolkets rett til å jakte utenfor sesong eller uten lisens.

Blir avgjort før sommeren

USAs høyesterett skal i løpet av våren ta stilling til flere saker om urfolks rettigheter. I en drapssak må dommerne for eksempel bestemme om store deler av delstaten Oklahoma fremdeles er creek-reservat.

Saken om Herreras vinterjakt har gått rundene oppover i rettssystemet og ble prosedert for USAs høyesterett denne uken. Den vil bli avgjort innen sommerferien.