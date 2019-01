AFP: Mann pågrepet for Paris-terror

Mannen er siktet for å ha levert våpen til terroristene som gjennomførte terrorangrepene i Paris i november 2015.

130 personer ble drept i angrepene, da væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris. 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan.

Den pågrepne er siktet for å ha deltatt i aktiviteten til en terroristgruppe, opplyser en talsmann for belgisk påtalemyndighet.

Mannen, som ble pågrepet før jul, skal ha vært med på å skaffe automatgeværene som ble benyttet under terrorangrepene i Paris, sier talsmannen Eric Van Duyse.

Ifølge den belgiske avisen La Dernière Heure, som omtaler den pågrepne som Mohammed E., kan den pågrepne knyttes til Mohammed Bakkali.

Bakkali anklages for å ha leid fem biler og flere leiligheter til Paris-angriperne og ble pågrepet i Belgia to uker etter terrorangrepene. Han ble senere utlevert til Frankrike.

Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen. IS påtok seg ansvaret for angrepet.