Minst én person er meldt omkommet og åtte andre skal være skadet.

Beredskapsmyndigheter i Russland opplyser at eksplosjonen fant sted klokken 6.18 lokal tid i byen Sjakhtij, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Det var de to øverste etasjene i bygningen som kollapset.

– Vi arbeider med å bekrefte opplysningene om skadede. De siste meldingene går ut på at en kvinne har mistet livet, opplyser myndighetene.

Ifølge nettstedet Sputnik skjedde eksplosjonen i en leilighet i niende etasje og medførte at gulvene i etasjen og etasjen under kollapset. Fem personer er reddet ut av åttende og niende etasje, inkludert et barn som befant seg i niende etasje. Minst syv personer skal fremdeles være fanget under bygningsrestene.

Ytterligere 140 personer skal være evakuert fra eiendommen. den ble oppført i 1983 og består av 72 leiligheter.