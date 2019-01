USA og Taliban i fredsforhandlinger i Qatar

– Vi kan bekrefte at spesialutsending Zalmay Khalilzad og en tverrsektoriell delegasjon er i Doha i dag, og snakker med representanter for Taliban, sa en talskvinne i USAs utenriksdepartement tirsdag.

Samtalene skal etter planen gå over to dager.

Khalilzad har flere ganger vært i dialog med Taliban, men det er første gang at USA har bekreftet slike møter så åpent.

Møtet gjennomføres til tross for at Taliban har påtatt seg ansvaret for et angrep mot en militærforlegning i Wardak-provinsen mandag der minst 65 personer ble drept. Angrepet skjedde da en selvmordsbomber kjørte en bil inn på basen og detonerte bomben da han krasjet inn i hovedbygningen. Deretter angrep fire andre angripere soldatene med skytevåpen.

Afghanske tjenestemenn sier at dødstallet er 65, men det er frykt for at langt flere ble drept. Lokale myndigheter i Wardak-provinsen mener at langt over 100 mistet livet.

Samme dag kunngjorde en talsperson for Taliban at de hadde hatt et nytt møte med amerikanske utsendinger i Qatar. Et døgn etter kom USAs bekreftelse.

President Donald Trump har beordret at halvparten av de 14.000 amerikanske soldatene i Afghanistan skal hjem. Han ivrer etter å avslutte USAs lengstvarende krig, som startet i 2001 etter angrepene 11. september.

Afghanskfødte Khalilzad var en viktig amerikansk strategiker for samtalene med Taliban og staket ut veien allerede under tidligere president George W. Bush.