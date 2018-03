Minst fem døde i vinterstorm i USA

Alle de omkomne har blitt truffet av grener eller trær som er blåst over ende i det kraftige uværet.

Det foreløpig siste dødsofferet er en 11 år gammel gutt som mistet livet da et tre ble blåst ned over et hus i Putnam fylke i delstaten New York.

I Virginia døde en seks år gammel gutt da hjemmet hans i Chester ble truffet av et nedblåst tre. En mann i James City i samme delstat døde etter at bilen han satt i ble truffet av et tre.

En mann døde da han ble truffet av et tre i Newport, Rhode Island, mens en 77 år gammel kvinne ble truffet av en gren utenfor huset sitt i storbyen Baltimore.

Den nordøstlige stormen har brakt med seg vinder med en hastighet på opptil 35 meter per sekund ved cape Cod på kysten av delstaten Massachusetts. I New York slet flere lektere seg på Hudsonelva, som løpet ut i havet på vestsiden av Manhattan. Fredag ettermiddag var over 1,6 millioner husstander og bedrifter uten strøm.

Den nasjonale værtjenesten i USA sier fotgjengere kan havne i ekstremt farlige situasjoner og sier det er fare forbundet med å reise i stormen. Busser og vogntog er spesielt utsatt i den kraftige vinden og nedbøren som stormen bringer med seg.