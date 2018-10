Tre omkom da de ble truffet av småfly i Tyskland

Flyet fikk problemer da det skulle lande på en populær flyplass for småfly ved fjellet Wasserkuppe like før klokken 16 søndag.

Etter en mislykket landingsmanøver forsøkte piloten å ta av igjen, men flyet fikk ikke nok løft og endte med å kollidere i en sperring før det traff tre personer som sto helt ved utkanten av flyplassen.

Politiet bekrefter at tre personer, to kvinner og et barn på ni eller ti år, mistet livet. Fem andre mennesker, de fire om bord i flyet og et øyenvitne, fikk sjokk som følge av ulykken.

Ulykkesflyet var et enmotors Cessna-fly, ifølge politiet. Det kom fra Mannheim-området sørvest i Tyskland og var på ekskursjon til Wasserkuppe.