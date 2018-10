Pakkebombe-siktet i fengslingsmøte i Florida

Cesar Sayoc (56) ble pågrepet i Florida fredag etter at etterforskere knyttet ham til pakkebombene ved hjelp av fingeravtrykk og DNA.

Mandag ble han fremstilt i et fengslingsmøte i Florida der han formelt ble siktet for fem lovbrudd på føderalt nivå. Det er ventet at han etter hvert vil bli overført til New York og stilt for retten der.

Sayoc risikerer ifølge amerikansk påtalemyndighet over 50 års fengsel hvis han blir funnet skyldig i å ha sendt rørbomber til en rekke demokrater og andre Trump-kritikere over hele landet.

Blant dem som fikk pakkebomber adressert til seg, er Bill og Hillary Clinton, og Barack Obama. En pakkebombe ble også sendt til TV-stasjonen CNN.