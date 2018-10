President Donald Trump kommenterte de mange pakkene/bombene som ble sendt til ulike tidligere og nåværende toppolitikere i USA onsdag. I tillegg også til TV-kanalen CNN.

Han startet med å slå fast at det amerikanske folkets sikkerhet hadde hans høyeste prioritet.

Det hvite hus var raskt ute med å fordømme bombepakkene som er sendt til Hillary Clinton og Barack Obama.

– Disse terroriserende handlingene er avskyelige, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus onsdag.

Og presidenten fulgte opp i sitt korte statement og understreket at det var en tverrpolitisk fordømmelse av disse handlingene.

– Jeg vil bare fortelle dere at i disse tider er vi samlet, vi må stå sammen og sende et veldig klart, sterkt og umiskjennelig budskap at trusler om politisk vold av noe slag ikke aksepteres i USA, sa presidenten.

– Vi er svært sinte, opprørte og ulykkelige over det vi har sett i dag, og vi vil komme til bunns i dette, sa han og understreket:

– Hele vårt regjeringsapparat er satt inn for å stille dem som står bak dette til ansvar.

Presidentens kommentarer kommer i forkant av et møte der administrasjonen skal fortelle om hva den har gjort for å bekjempe narkotikamisbruk. Det var førstedamen Melania Trump som introduserte presidenten.

Hun benyttet også anledningen til å fordømme de som sto bak bombene.

Fakta: Fakta om pakkebombene i USA * En rørbombe sendt til den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros ble oppdaget mandag. * En pakke med en bombe sendt til tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary Clinton ble oppdaget tirsdag. * En lignende pakke med en bombe sendt til tidligere president Barack Obama ble funnet onsdag. * Også ved TV-kanalen CNNs redaksjon i New York ble det onsdag oppdaget en pakke med eksplosiver. Denne pakken skal ha vært adressert til tidligere CIA-sjef John Brennan, som har opptrådt som kommentator hos kanalen. * En mistenkelig pakke ble onsdag oppdaget ved kontoret til den demokratiske politikeren Debbie Wasserman Schultz i Florida. * En mistenkelig pakke ble onsdag oppdaget ved et anlegg der Kongressens post sjekkes i delstaten Maryland. Ifølge CNN var den adressert til demokraten Maxine Waters, som representerer California i Representantenes hus.

Tidligere på dagen var det også meldinger om at det var sendt pakke med eksplosiver til Det hvite hus, men det medførte ikke riktighet.