Merkel har vært CDU-leder i 18 år.

Nå forteller kilder i partiet til blant annet Reuters at den mangeårige partilederen ikke stiller til gjenvalg.

CDU har landsmøte i Hamburg i begynnelsen av desember, og da skal det velges ny partileder.

Det har tidligere vært ventet at Merkel ville stille til gjenvalg.

Et stort nederlag for Merkel

Selv om mange er overrasket over at Merkel trekker seg, er det også en del som mener at tiden for et partilederbytte er overmoden.

Merkels autoritet har vært svekket siden forbundsdagsvalget i fjor høst og fiaskoen med å danne borgerlig regjering. De siste to ukene har partiet hennes dessuten tapt stort i oppslutning i delstatsvalgene i Bayern og Hessen.

Opplysningene om at Merkel vurderer å gi seg som leder for Tysklands kristendemokratiske parti kommer dagen etter at partiet gikk på en stor smell i delstaten Hessen.

Partiet fikk 27 prosents oppslutning, en nedgang på 11,3 prosentpoeng siden valget i 2013 ifølge foreløpige resultater.

Med seg i dragsuget har de tatt med seg regjeringspartner, Sosialdemokratene som har gjort det enda svakere.

– Det er ikke spesielt rart at dette skal få konsekvenser også i Berlin, sier Tysklandsekspert og generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomitè, Kate Hansen Bundt.

Bundt tror Merkels avgang skyldes et press innad i partiet.

– Merkel har tidligere sagt at partileder og kansler bør være den samme. Det går hun altså tilbake på nå.

– Hva innebærer det at hun går av som partileder og fortsetter som kansler?

– Hun vil ha mindre innflytelse over partiets beslutninger og utvikling som er en basis i partiet. Det er nok et stort nederlag for henne, sier Bundt.

Regjeringssamarbeid sliter på partiene

Kate Hansen Bundt lister opp flere årsaker til at Merkels parti mister oppslutning:

Migrasjonspolitikken: Da Merkel bestemte seg for å åpne grensene for flyktninger så hun for seg at resten av Europa også ville brette opp ermene. Det gjorde de ikke, hvilket medførte et stort trykk på Tyskland.

Da Merkel bestemte seg for å åpne grensene for flyktninger så hun for seg at resten av Europa også ville brette opp ermene. Det gjorde de ikke, hvilket medførte et stort trykk på Tyskland. Høyrepopulismen har blomstret: Alternativ for Tyskland (AfD) fikk 13 prosent oppslutning i delstaten Hessen i valget i helgen. Partiet sitter nå i alle de tyske delstatsforsamlingene.

Alternativ for Tyskland (AfD) fikk 13 prosent oppslutning i delstaten Hessen i valget i helgen. Partiet sitter nå i alle de tyske delstatsforsamlingene. Et langvarig regjeringssamarbeid med Sosialdemokratene: Det er som om Arbeiderpartiet og Høyre skulle regjert sammen i tre regjeringsperioder. Det betyr brede kompromisser i sentrum og økt rom på fløyene. Merkel kritiseres for å ha skjøvet kristeligdemokratene mot venstre. Det sliter på begge partiene, forklarer Bundt.

Ingen tydelige arvtagere

Mange i partiet mener Merkel burde ha trådt til side tidligere.

Bundt tror det at hun nå gir fra seg vervet er et forsøk på å komme denne kritikken i møte. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at hun har planlagt dette lenge.

– Merkel har fått kritikk for at hun ikke har vært flink nok til å dyrke frem en kronprinsesse eller kronprins i eget parti. Det er derfor ingen tydelige arvtagere etter henne.

Dette er noen av de mulige kandidatene for partiledervervet som blir ledig i desember, ifølge Kate Hansen Bundt.

Generalsekretær i CDU Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK): – Hun ligner ganske mye på Merkel og står for en lik politikk. Merkel har jo ført partiet til venstre og der befinner AKK seg. Hun er i midten av 50-årene, men hennes svakhet er at hun ikke har sittet lenge i partiledelsen, ifølge Bundt.

Helseminister Jens Spahn: – Han beskrives som en kommende stjerne på høyresiden i partiet. Spahn er homofil og 39 år gammel. Bundt påpeker at hverken Spahn eller AKK har erfaringen som kreves for å være partileder.

– Han beskrives som en kommende stjerne på høyresiden i partiet. Spahn er homofil og 39 år gammel. Bundt påpeker at hverken Spahn eller AKK har erfaringen som kreves for å være partileder. Ministerpresident i Nordrhein-Westfalen Armin Laschet: – Han leder en stor delstat med 18 millioner innbyggere.

– Han leder en stor delstat med 18 millioner innbyggere. Tidligere CDU-topp Friedrich Merz: – Han forlot politikken for næringslivet i 2009, men hentes stadig frem av høyresiden i partiet som et reelt alternativ.

– Han forlot politikken for næringslivet i 2009, men hentes stadig frem av høyresiden i partiet som et reelt alternativ. Tidligere finansminister Wolfgang Schäuble – Nevnes som mulig overgangskandidat, men han er 76 år gammel og sitter i rullestol, påpeker Bundt.

