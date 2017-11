Mystisk atomutslipp bekreftes nå i Russland. Flere målinger tyder på at en atomhendelse i Ural ble holdt skjult.

Allerede i oktober ble det målt små mengder radioaktivitet blant annet på Østerås i Norge og i en rekke europeiske land.

Nå vedgår russiske myndigheter at det ble målt uvanlig høye radioaktive utslipp i Ural i september og begynnelsen av oktover.

– Det ble registrert ekstrem høy forurensning som var 986 ganger høyere enn målingene forrige måned, heter det i en rapport fra det russiske vær- og lufttilsynet Roshydromet.

Dermed bekrefter russerne for første gang høye målinger av det radioaktive stoffet ruthenium-106.

Fra nettstedet til kjemikombinatet Majak i Tsjeljabinsk.

En atomsky med ruthenium-106 over Europa

Allerede 3. oktober rapporterte Statens strålevern at det ble målt «ørsmå» mengder av radioaktivt ruthenium-106 på Østerås i Akershus og på Ørlandet. Strålevernet understrekte at konsentrasjonene var svært lave og ikke utgjorde noen risiko for helse og miljø.

Små mengder ble også registrert i Tyskland, Østerrike, Italia, Romania, Slovenia, Bulgaria og Sveits.

– Det er ikke kjent hvor utslippet stammer fra, skrev Statens strålevern.

Selv om atomskyen ikke var helsefarlig, har europeiske strålevernsmyndigheter vært bekymret over at utslippet ikke kan forklares. I en rapport 9. november gikk franske myndigheter langt i å antyde at utslippet kom fra på Russland eller Kasakhstan.

Nå legger russerne frem sine målinger.

Fra nettstedet til kjemikombinatet Majak i Tsjeljabinsk.

Alle spor peker hit

Utslippene i Russland ble målt allerede 26. september, men ble først offentliggjort om kvelden 20. november

Den høyeste radioaktive forurensningen ble oppdaget mellom Volga og det sørlige Ural ved byen Argajasj ved Tsjeljabinsk. Herfra er det bare noen få mil til flere radiokjemiske fabrikker som jobber med radioaktive materialer.

Den største fabrikken i området er kjemikonsernet Majak, som tidligere har stått bak flere store atomutslipp.

Her finnes også destruksjonsanlegg og store områder med gammelt radioaktivt avfall, som har påført lokalbefolkningen store skader.

Iuliia Subbotovska / TT / NTB scanpix

Ruthenium-106

Ruthenium-106 er et radioaktivt produkt som lages ved å splitte atomer i en atomreaktor. Det brukes blant annet til medisinske produkter for behandling av kreft, satellitter og andre produkter. Det oppstår ikke naturlig i naturen.

Siden det ikke er målt utslipp av andre radioaktive stoffer, er det ifølge franskmennene utelukket at utslippet skyldes en atomreaktorulykke. Da ville det også ha dukket opp andre radioaktive stoffer i luftmålingene.

Det internasjonale atomenergibyrået har dessuten konkludert med at utslippet ikke kan komme fra en satellitt. Årsaken er at det ikke falt ned noen satellitter fra verdensrommet i dette tidsrommet.

Majak

– Reagerer som etter Tsjernobyl

– For et rot. Dette er så dumt. De reagerer akkurat som etter Tsjernobyl, sier direktør Mikhail Rilov i selskapet Rec Center i St. Petersburg, som er spesialist på atomsikkerhet.

– Selv om utslippene ikke er store og ikke utgjør noen stor helserisiko, så burde myndighetene ha informert og reagert med en gang. De var redde for å fortelle hva som skjedde og ville unngå ubehageligheter, sier Rilov til Aftenposten.

– Det er mange selskaper i Tsjeljabinsk som jobber med radioaktive stoffer.

– Et atomuhell må ha funnet sted

Titalls millioner av mennesker i Europa ble berørt av utslippet, mener Greenpeace Russland.

– Målingene av ruthenium-106 dokumenterer at det må ha vært et uhell ved anlegg, sier Rashid Alimov i Greenpeace Russland til fjernsynsstasjonen TVRain.

Greenpeace krever at russiske påtalemyndigheter undersøker hvor utslippet kommer fra.

Uvær og sterke luftstrømmer gjorde at utslippet spredte seg lynraskt sør til Tatarstan og vest til Kaukasus.

– Værforholdene lå til rette for at store forurensede luftmasser fra sørlige Ural ble fraktet til Middelhavsområdet og deretter nordover i Europa, skriver Roshydromet.

Både Rosatom, kjemikonsernet Majak og guvernøren benektet først at det har skjedd noe.

– Vi er ikke kilden, svarer selskapet Majak i en pressemelding tirsdag.

Selskapet mener utslippet også kan stamme fra destruksjon av radioaktivt avfall. Majak viser også til at det ble målt høye konsentrasjoner i andre land.

Guvernøren i Tsjeljabinsk har anklaget mediene for å skape hysteri og skremme publikum.

Rec Center

Står bak flere store atomutslipp

Den store radiokjemiske fabrikken Majak står bak to av de største radioaktive katastrofene i Russland.

Et stort atomutslipp fra en Majak-fabrikk førte i 1957 til radioaktive utslipp over 23.000 kvadratkilometer i Russland. Over 10.000 russere ble utsatt for høy stråling og måtte evakueres. Hele saken ble hemmeligstemplet, selv om flere landsbyer ble forlatt og all eiendom ødelagt.

I 1979 ble minst 100 drept da det lekket ut anthrax fra en militærfabrikk ved byen Jekaterinburg.

Da en av de fire reaktorene ved atomkraftverket i Tsjernobyl i dagens Ukraina eksploderte natt til 26. april 1986, gikk det over to dager før sovjetiske myndigheter sa noen som helst. Atomkatastrofen ble offentliggjort i form av en liten nyhetsmelding på 20 sekunder i på nyhetsprogrammet Vremja på kvelden 28. april.